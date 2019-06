R. Moldova: Guvernul Maia Sandu l-a demis pe seful Politiei, care a refuzat sa-i recunoasca autoritatea. Rusia recunoaste oficial noul executiv

Criza din Republica Moldova ia amploare si deocamdata nu se prefigureaza solutiile pentru rezolvarea ei.

Reamintim ca noul Guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.

In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala (CC) a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.

In acest context tulbure, cele doua Executive au avut azi sedinte in paralel. Maia Sandu a decis demiterea sefului Politiei, care anuntase ca refuza sa ii recunoasca legitimitatea. Si alte demiteri au fost propuse. In acelasi timp, Pavel Filip (guvern PDM aflat la putere si dupa alegeri pana la negocierea unei majoritati) i-a convocat pe toti sefii de institutii pentru a le da el ordine. Nu in ultimul rand, partidul lui Vlad Plahotniuc (PDM) a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, acuzandu-l de “tradare de patrie”.

Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului.

In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.

Zinaida Greceanîi: „De astăzi, Parlamentul este absolut funcțional. În deplină funcție se află tot secretariatul Parlamentului, toți s-au conformat conducerii Parlamentului, președintelui Parlamentului, de aceea toți își îndeplinesc funcțiile.

Rusia a anuntat, prin Ministerul de Externe, ca recunoaste, oficial, Guvernul Maia Sandu.

Dodon s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinău: Am subliniat că acum avem șansa de a schimba situația din țară, iar de poziția partenerilor externi depinde cât de repede se va întâmpla.

Bașcanul regiunii autonome Găgăuza, Irina Vlah, anunță că sprijină noua majoritate parlamentară:

„Sunt profund îngrijorată de opoziția politică crescândă din țara noastră. Susțin pe deplin eforturile președintelui ales în mod legal Igor Dodon și a majorității parlamentare legitime de a forma un nou Guvern, de a păstra pacea și stabilitatea în Republica Moldova.

