PSD confirma ca vor fi sectii separate pentru europarlamentare si referendum

Mircea Draghici, coordonatorul campaniei electorale a PSD, a confirmat, joi, ca vor fi organizate sectii de votare separate pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul pentru justitie.

“Legea nu ne permite decat sectii de votare diferite. Aduceti-va aminte ca atunci cand a fost organizat un referndum in paralel cu orice alt scrutin electoral, au fost sectii de votare diferite”, a spus Draghici, arata Mediafax.

Si Catalin Radulescu a spus acelasi lucru.

“Obligatoriu ca trebuie sa fie sectii separate. Nu poti sa faci la aceeasi sectie, pentru ca daca este sa fim corecti, sunt alegerile europarlamentare, noi ne pregatim pentru aceste alegeri europarlamentare si toate partidele s-au pregatit si se pregatesc (…) . Desigur ca vor fi sectii separate, nu poate sa fie o sectie, in aceeasi sectie lumea sa vina sa voteze la europarlamentare si dupa aceea sa primeasca o lista cu o intrebare.

Deci vor fi sectii separate, cine vrea sa mearga la acest referendum, care oricum, toate institutiile europene, asa cum stiti, nu-l recomanda, toate institutiile europene spun foarte clar ca un referendum nu trebuie facut in acelasi moment cu niste alegeri, pentru ca denatureaza si sensul alegerilor”, a spus Radulescu la RFI Romania.

Precizarile celor doi vin in conditiile in care senatorul USR Florina Presada a transmis, miercuri, ca PSD se pregateste sa dea o ordonanta de urgenta pentru ca alegerile europarlamentare si referendumul sa fie organizate in sectii de votare separate.