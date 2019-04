Proiect PSD: Mandatele primarilor si presedintilor CJ, prelungite la 5 ani

Mai multi parlamentari PSD au depus, la Senat, un proiect legislativ care prevede prelungirea mandatului primarilor si consilierilor locali/judeteni, de la patru la cinci ani. Initiatorii argumenteaza ca o astfel de masura ar duce la realizarea proiectelor asumate.

Propunerea legislativa privind modificarea articolului 24, alin.1, sectiunea 2, din Legea Nr.215/2001 – Legea Administratiei Publice Locale prevede prelungirea mandatului primarilor si consilierilor judeteni de la patru la cinci ani.

Initiatorii sunt mai multi parlamentari din PSD, printre care si ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, senatorul PSD Serban Nicolae dar si ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. Ei sustin ca proiectele de finantare europene nu pot fi finalizate intr-un mandat de patru ani, iar echipei care preia urmatorul mandat ii este greu sa duca la bun sfarsit proiectul in derulare.

“In prezent, durata mandatului in situatia descrisa la motivul proiectului legislativ este de patru ani. Majoritatea proiectelor de finantare europeana au o durata estimat standardizata de cinci ani. Este greu pentru o echipa sa vina, sa preia din mers si sa finalizeze cu succes, prin masuri potrivite, proiectul aflat in derulare.

Modificarea propusa, in sensul aratat de prezenta expunere de motive nu genereaza costuri imputabile bugetului consolidat al statului, bugetelor locale, cat si tertilor, parti active, pasive si reactive in societatea romaneasca”, se arata in expunerea de motive a proiectului legislativ.

Astfel, PSD propune ca mandatul primarilor si consilierilor locali sau judeteni sa fie egal cu cel al presedintelui Romaniei, respectiv de cinci ani.

“In legislatura romaneasca, mandatul alesilor locali, conform articolului 24, alin 1 sectiunea 2 din Legea nr. 215/2001-Legea Administratiei Publice Locale, stabileste durata mandatului in cazul primaruluim al consilierilor locali si consilierilor judeteni, la o perioada de patru ani de la data scrutinului. Situatia reala, intalnita in acrivitatea administratiilor locale/judetene, arata ca perioada de timp consfintita de legiuitor nu permite, in contextul biocratic, realizarea proiectelor asumate.

Avand in vedere practica intalnita in ceea ce priveste mandatul presedintelui Romaniei, unde perioada de exercitare a functiei conform rezultatului de la alegeri este de cinci ani, implementarea acestei perioade si in cazul primarilor, al consilierilor locali si consilierilor judeteni se sustine fara echivoc, creeaza o responsabilitate suplimentara si aduce in zona de decizie o perioada de timp suficient indeplinirii obligatiilor asumate”, se mai arata in proiectul legislativ.

Senatul este prima Camera sesizata in acest sens.

ziare.com