Pro Romania a decis sanctiunile pentru parlamentarii care au votat Guvernul Orban

Pro Romania a hotarat, marti, sa ii sanctioneze pe parlamentarii partidului care au votat pentru investirea Guvernului Orban. Acestia vor fi revocati din functiile de coordonatori judeteni si li se va retrage sprijinul politic pentru toate functiile detinute in Legislativ.

“Biroul Executiv al PRO Romania a decis luni, 4 noiembrie a.c., ca toti deputatii care au actionat in afara deciziilor luate in interiorul partidului si au votat pentru investirea Guvernului Orban sa fie revocati din functiile de coordonatori judeteni si sa li se retraga sprijinul politic pentru toate functiile pe care le detin in cadrul Parlamentului”, au transmis reprezentantii partidului, intr-un comunicat de presa.

Sursa citata arata ca parlamentarii Pro Romania care au votat pentru investirea noului Executiv vor fi suspendati si din functiile detinute in cadrul formatiunii.

“De asemenea, vicepresedintii si prim-vicepresedintii care sunt in aceasta situatie vor fi suspendati din partid. Integritatea morala este una dintre valorile pe care toti membrii PRO Romania trebuie sa si le insuseasca, deoarece acest partid a fost gandit ca o alternativa serioasa si credibila la metehnele vechii clase politice”, mai arata sursa mentionata.

“Din aceste considerente, decizia de sanctionare a celor sapte deputati vine ca o consecinta fireasca a pierderii increderii cu care au fost investiti de catre toti colegii nostri. PRO Romania va ramane in opozitie si va continua sa isi respecte electoratul prin sustinerea politicilor si valorilor de centru stanga europene”, conchide comunicatul de presa.

Printre parlamentarii din Pro Romania care au votat pentru investirea Guvernului Orban s-au numarat Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu, Mircea Banias, Georgian Pop, Emilia Meirosu si Damian Florea.

Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu sunt prim-vicepresedinti ai Pro Romania, iar Emilia Meirosu si Mircea Banias vicepresedinti.