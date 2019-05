Primul CEx PSD condus de Dancila: Oamenii lui Dragnea sunt trasi pe dreapta, mazilitii revin pe scena

Social democratii au petrecut intreaga zi dupa ce Liviu Dragnea a ajuns la inchisoare in sedinte. Ziua de marti a culminat seara cu o sedinta a Comitetului Executiv al partidului, unde, practic, toti cei care au fost maziliti de Dragnea in ultimii ani au revenit in conducerea PSD. Inclusiv Gabriela Firea si Paul Stanescu.

In schimb, cei care i-au fost fideli lui Dragnea pana in ultima clipa, au fost inlaturati. Este cazul Liei Olguta Vasilescu si al lui Codrin Stefanescu.

Din spatele usilor inchise au rasuflat cateva informatii catre presa. Astfel am aflat pe surse ca intre Viorica Dancila si Olguta Vasilescu s-au aruncat cuvinte grele. Fostul ministru al Muncii chiar ar fi spus ca ii este rusine cu Dancila.

La final Viorica Dancila a sustinut o noua conferinta de presa lunga si a raspuns tuturor intrebarilor jurnalistilor. Ea a facut mai multe declaratii prin care s-a delimitat de discursul si politicile lui Dragnea, si chiar a spus ca ea nu stie nimic despre existenta statului paralel, punand asta si pe seama faptului ca a fost plecata la Bruxelles 9 ani.

“Am supus votului functia de presedinte executiv si a fost votat in unanimitate Paul Stanescu, dar si cea de secretar general al PSD, Rodica Nasar a fost votata in unanimitate”, a declarat Danicla.

De asemenea, ea a spus ca nu a avut in fata niciodata o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere si nu ar fi dat-o, riscand sa se activeze Articolul 7 impotriva Romaniei.

“Este importanta pentru noi unitatea si sa intelegem unde am gresit. Acest lucru s-a intamplat la Bucuresti. Gabriela Firea a fost votata ca presedinte interimar al organizatiei Bucuresti si vicepresedinte al PSD”, a mentionat presedintele interimar al PSD.

Nu in ultimul rand, ea a anuntat si care sunt propunerile cu care va merge la Cotroceni: La Justitie a fost propusa Ana Birchall, la Fonduri Europene Roxana Minzatu, la Ministerul Romanilor de Pretutindeni se intoarce Natalia Intotero, iar Titus Corlatean se doreste sa devina vicepremier pentru parteneriate strategice.