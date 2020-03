Primul caz de coronavirus confirmat in Bucuresti. Este al 12-lea caz in Romania, al treilea de sambata

Primul caz de coronavirus din Bucuresti a fost confirmat sambata dupa-amiaza. Este vorba despre un barbat de 49 de ani, intors din Roma la sfarsitul lui februarie. Acesta este al 12-lea caz de infectie confirmat in tara noastra.

Barbatul s-a prezentat vineri seara la Spitalul “Matei Bals”, dupa ce in aceasta perioada a stat izolat la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Bărbatul avea febra și scaune diareice, a precizat la Digi24 Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

“In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata.

Barbatul s-a prezentat seara trecuta (vineri seara – n.red.) la Institutul National de Boli Infectioase ‘Matei Bals’ cu febra, dar cu simptomatologie care nu intra in definitia de caz COVID-19. I s-au recoltat probe si pentru ca persoana a calatorit in Italia s-a decis sa se recolteze probe si pentru testul COVID-19.

Este primul caz depistat in Bucuresti. Conform primelor sale declaratii, barbatul a stat in toata aceasta perioada la domiciliu, de la revenirea in tara”, anunta Grupul de Comunicare Strategica.

De asemenea, se mai arata ca Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti “a solicitat izoleta pentru transportul la Institutul national de boli infectioase si a demarat ancheta epidemiologica” si ca “s-a inceput stabilirea contactilor barbatului confirmat pozitiv la noul COVID-19, dupa care va incepe recoltarea probelor pentru testare”.