Prima imagine cu Liviu Dragnea de cand e incarcerat. Cu catuse si fara mustata

Fostul lider PSD Liviu Dragnea,a fost scos, marti dimineata, din Penitenciarul Rahova si dus la Inalta Curte, unde judecatorii trebuiau sa discute contestatia in anulare facuta de acesta impotriva sentintei definitive la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul Angajarilor fictive.

Avocatul fostei sefe de la Protectia Copilului Teleorman, Floarea Alesu, a explicat care sunt motivele de contestatie in anulare: modul de compunere al completurilor si o posibila incompatibilitate a 4 din cei 5 judecarori care au pronuntat sentinta. Decizia de condamnare a fost data cu opinia separata a unui judecator.

“Prima chestiume a fost dezlegata in cauza Cameliei Bogdan, ca actele emise de ICCJ trebuiau publicate in Monitorul Oficial”, a declarat avocatul.

Al doilea motiv invocat este ca patru membri ai completului si-ar fi judecat propria cauza: ei ar fi facut parte din completurile nespecializate in faza de fond si ar fi trebuit sa astepte decizia CCR in acest caz.

Dus in sala, Liviu Dragnea a cerut termen pentru pregaritea apararii. Procesul a fost amanat pentru data de 10 decembrie.

ziare.com