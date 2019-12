Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie: Accidentul mortal din Arges a fost provocat de Daniel Chitoiu

Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, a afirmat, vineri, ca accidentul de pe DN 7, din judetul Arges, in care fostul ministru Daniel Chitoiu a fost ranit a fost provocat chiar de el.

“Cercetarea la fata locului s-a terminat inca de ieri si s-a stabilit cu certitudine ca masina condusa de ministru a parasit sensul de mers si a intrat in masina care circula regulamentar, iar din pacate conducatorul auto care a decedat nu a avut o reactie sau poate nu a avut nici unde sa traga dreapta pentru a evita coliziunea”, a declarat, vineri, la Digi 24, presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu.

Acesta a explicat ca, deocamdata, nu se cunoaste motivul pentru care masina a intrat pe sensul opus.

“Nu se stie din ce motiv a parasit masina ministrului banda pe care circula, sunt mai multe ipoteze, probabil ca in cateva zile vom afla ce s-a intampla”, a spus Surugiu.

Acesta a explicat ca Daniel Chitoiu este internat la Spitalul Floreasca, dar ca in doua-trei zile va putea fi externat si va fi audiat.

“Politistii Serviciului Rutier Arges desfasoara cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care evenimentul s-a produs, urmand ca mecanismul si cauzele producerii evenimentului rutier sa fie stabilite in urma expertizelor. In cauza a fost intocmit dosar penal, conform art. 192 si 196 din Codul Penal”, a transmis IPJ Arges.

Joi, un accident grav s-a produs pe DN 7, in judetul Arges. Un barbat de 82 de ani a murit pe loc si trei persoane au fost ranite, intre care fostul ministru Daniel Chitac. Ulterior, o femeie de 73 de ani a murit la spital.