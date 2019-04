Presedintele Klaus Iohannis a numit ministrii interimari propusi de guvernul Dancila

Presedintele Romaniei a semnat, miercuri, decretele prin care ii numeste in functie pe ministrii interimari propusi de guvern.

Astfel, la Justitie, Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Tudorel Toader si a desemnat-o ca ministru interimar pe Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.

De asemenea, presedintele Romaniei l-a desemnat pe Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, ca ministru interimar al Fondurilor europene, in locul Rovanei Plumb, care si-a dat demisia, iar la Ministerul Romanilor de Pretutindeni l-a desemnat interimar pe Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, in locul Nataliei Intotero, care si-a dat demisia.

Marti, PSD a decis sa foloseasca varianta unor ministri interimari, pentru a debloca mai ales portofoliul Justitiei, lasat vacant de demisia/demitarea lui Tudorel Toader, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins toate cele trei propuneri de ministri ale guvernului (Eugen Nicolicea la Justitie, Oana Florea la Fonduri Europene si Liviu Tit Brailoiu la Ministerul Romanilor de Pretutindeni).

Viorica Dancila a trimis propunerile de interimari presedintelui si a transmis, intr-un comunicat de presa, ca e inacceptabila si lipsita de fundament decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor ministri.

“Sunt un om al dialogului si am incercat, asa cum era si firesc, sa am cu presedintele Iohannis o discutie premergatoare acestei decizii. Constat, cu regret, ca presedintele refuza colaborarea institutionala si ca, in continuare, prin actiunile sale incearca sa impiedice buna desfasurare a activitatii Guvernului Romaniei.

Din pacate, campania electorala ramane pentru presedintele Iohannis o miza mai importanta decat continuarea activitatii ministerelor si punerea in aplicare a masurilor guvernamentale, in beneficiul romanilor”, precizeaza premierul.

PSD a renuntat astfel la planul B, de restructurare a Guvernului, ceea ce presupunea un vot in Parlament.