Pintea da pe mana DNA Casa de Sanatate pentru nefunctionarea sistemului de carduri

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca raportul de control de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va fi trimis la DNA, odata ce este finalizat.

“As dori sa precizez ca institutia CNAS nu este in subordinea Ministerului Sanatatii, dar pentru ca Ministerul Sanatatii gestioneaza sistemul de sanatate publica am considerat necesar sa facem verificari. Controlul inceput in iunie va fi finalizat in 7 zile: acest raport de control va fi depus la DNA.

Noi am studiat inca de saptamana trecuta ce avem in raportul preliminar. Exista fapte de natura penala. Sunt convinsa ca institutiile statului isi vor face datoria”, a declarat Sorina Pintea dupa o intalnire cu reprezentantii CNAS si cu cei care se ocupa de mentenanta sistemului informatic din sanatate.

Ministrul a mai spus ca astazi a fost pus in functiune sistemul, insa dupa cateva ore iar a avut probleme.

“De 17 zile sistemul nu functioneaza. Azi s-a dat drumul la sistem si inregistra iar sincope. In urma discutiei, concluzia este ca oricum se impun masuri urgente pentru a putea rezolva urgent modul de functionare a platformei.

In cursul zilei de azi se va face o procedura de achizitie in regim de urgenta avand in vedere ca pentru baza de date a expirat contractul. Procedura inceputa nu a fost finalizata, deci pentru a asigura o perioada tampon este nevoie de o procedura de urgenta. Trebuia facuta in momentul in care s-a constatat ca procedura nu este gata. Nu puteau fi validate serviciile medicale. Offline-ul functioneaza, dar nu este o solutie.

A doua chestiune care trebuie rezolvata este infrastructura hardware, capacitatea de stocare. In acest moment este ocupata 98% si in viitor o sa fuca la periclitarea functionarii sistemului”, a mai explicat ministrul Sanatatii.

Pintea a subliniat ca CNAS a “blocat functionarea normala a sistemului” de multi ani, din cauza birocratiei.

“De ani de zile, CNAS, uzand de procedee birocratice exagerate, a blocat ceea ce inseamna functionarea normala a sistemului. In momentul in care niste proceduri puteau fi finalizate, au fost uitate, oferte expirate stand in casa. Sunt lucruri care au ingreunat si au afectat foarte mult functioanrea sistemului”, a mai spus oficialul.

Pintea a cerut scuze, in numele CNAS, pacientilor care au avut de suferit in urma nefunctionarii sistemului. Apoi, ministrul a reiterat ca va trimite raportul la DNA, subliniind ca ce s-a intamplat cu sistemul informatic este o problema de securitate nationala.

“Eu astept finalizarea raportului. Din lectura initiala, in 7 zile cand va fi finalizat, va merge la DNA. Imi asum ce spun. Cei care au avut competente in a rezolva aceste probleme, care treneaza de foarte multa vreme – este o problema de securitate nationala – sa isi ia rolul in serios.

Am avut o discutie interesanta. Am inteles foarte multe lucruri, dar uneori indolenta duce la ce s-a intamplat pana acum. Faptul ca ne dorim sa ne acoperim de documente nu ne scuza. Birocratizam excesiv uneori, fara sa fie nevoie, temandu-ne ca se va intampla ceva. Am vazut ce s-a intampla…”, a mai adaugat Pintea.

Ministerul Sanatatii a convocat, luni, o intalnire cu reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si cu cei care se ocupa de mentenanta sistemului informatic al cardurilor de sanatate.

Intrevederea a avut loc pentru a discuta despre problemele survenite in ultima perioada la sistemul informatic.

Amintim ca Daniel Osmanovici, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, si-a dat demisia, la cateva zile dupa ce a declarat ca “oamenii mor si cu sistem, si fara sistem”.

Demisia lui Osmanovici ar fi fost inregistrata vineri.

ziare.com