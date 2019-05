Perchezitii la rectorul Academiei de Politie si la alti 4 ofiteri in dosarul jurnalistei Emilia Sercan, amenintata cu moartea

Mai multe perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, la rectorul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti si la alti patru ofiteri, in dosarul jurnalistei Emilia Sercan, care a fost amenintata cu moartea chiar de un politist.

Este posibil ca cei cinci ofiteri sa fie audiati astazi, anunta Digi24.

Amintim ca pe 17 aprilie, Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerilor unor institutii de invatamant, a anuntat, pe Facebook, ca a primit amenintari cu moartea.

Apoi, s-a descoperit ca persoana care a amenintat-o era chiar un ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie., Bărbulescu George Adrian.

Bărbulescu George Adrian lucra la biroul de cooperare inter-universitară al Academiei de Poliție, unde fusese angajat imediat după absolvire, în 2018, potrivit surselor citate.

Jurnalista Emilia Șercan a scris pe 17 aprilie, într-o postare pe Facebook, că a sesizat poliția după ce luni seara a primit un mesaj de amenințare cu moartea. Șercan precizează că a primit amenințarea ”în contextul în care de trei săptămâni public în mod constant informații despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție”.

In aprilie, ofiterul a fost plasat sub control judiciar de DNA, care a preluat cazul, avand in vedere functia barbatului.

surse: Digi 24, ziare.com