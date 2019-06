Parlamentarii PSD vor asigura cvorumul la motiunea de cenzura, dar nu vor vota

PSD a decis, marti, in sedinta grupurilor parlamentare strategia pe care o vor adopta la motiunea de cenzura.

La final, premierul Viorica Dancila, sefa interimara a PSD, anuntat ca deputatii si senatorii social-democrati vor fi prezenti pentru cvorumul de sedinta necesar motiunii de cenzura, dar nu vor vota.

“Am discutat cu colegii mei deputati si senatori despre motiunea de cenzura. Am convenit ca aceasta motiune sa o tratam cu seriozitare, sa participe colegii la dezbateri, sa ia cuvantul si bineinteles sa mergem mai departe.

Am discutat despre organizarea congresului. Am solicitat colegilor mei sa vina cu propuneri legate de programul partidului, dar si in legatura cu programul de guvernare.

Vor asigura cvorumul, dar nu vor vota. Eu nu pot decat sa fiu de acord cu propunerea lor”, a relatat Dancila, la Parlament.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului ar putea fi depusa miercuri la Parlament.

“Am purtat negocieri cu toate formatiunile politice: USR, PMP, PRO Romania, UDMR. Sigur ca discutiile continua pana la depunerea motiunii de cenzura. Obiectivul nostru este sa depunem motiunea de cenzura intr-un termen cat mai scurt, daca este posibil in cursul zilei de maine (miercuri – n.red.) astfel incat sa se intre cat mai rapid in procedura de prezentare a motiunii, de dezbatere si de votare a ei”, a spus Orban, mai devreme miercuri, la Parlament.

El a precizat ca discutiile pentru sustinerea motiunii de cenzura continua si se va negocia individual cu parlamentarii Puterii.

Pe de alta parte, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura nu va trece, adaugand ca Alianta PSD-ALDE are suficiente voturi ca sa nu fie adoptata.

“Avem suficiente voturi ca motiunea sa nu treaca si astazi. In primul rand, ma intrebati zilnic acest lucru, ieri v-am spus ca nu este nicio problema, astazi va raspund la fel, ca nu este nicio problema. Dar vorbim de o motiune care inca nu a fost depusa”, a precizat Ciolacu, inaintea sedintei grupurilor parlamentare reunite ale PSD la care a participat si Viorica Dancila.

