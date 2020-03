Papa Francisc: “Doamne, ne-am inchipuit ca putem ramane sanatosi intr-o lume bolnava, salveaza-ne!”

In plina pandemie cu noul coronavirus, Papa Francisc a facut vineri seara o rugaciune speciala si a binecuvantat intreaga omenire – “Urbi et Orbi” – pe esplanada Basilicii Sf. Petru. “Doamne, ne-am inchipuit ca putem ramane sanatosi intr-o lume bolnava, salveaza-ne! Nimeni nu se poate salva de unul singur“, a rostit Suveranul Pontif in piata goala de la Vatican.

“O imagine unica si istorica a vremurilor de pandemie. Pe fundal clopotele si sunetul sirenei unei ambulante ca si cum ar fi fost regizat. Dar nu. Sirenele ambulantelor au devenit refrenul zilnic in Italia”, a postat pe Facebook Francisc Dobos, purtator de cuvant la Arhidieceza Romano-Catolica Bucuresti.



Francisc Dobos spune ca predica Papei Francisc din aceasta seara “va ramane in istorie, dar pana atunci va dospi in inimi”.

Iata un fragment selectat din predica de vineri a Suveranului Pontif:

“De saptamani intregi pare ca s-a asternut seara. Neguri dense s-au ingramadit deasupra pietelor noastre, asupra strazilor si oraselor noastre; au pus stapanire pe vietile noastre intrerupand totul cu o tacere asurzitoare si cu un gol dezolator, care paralizeaza totul la trecerea sa: se simt in aer, se observa in gesturi, se citesc in priviri.

Ne-am trezit infricosati si rataciti… am fost luati prin surprindere de o furtuna neasteptata si furioasa. Ne-am dat seama ca suntem in aceeasi barca, toti fragili si dezorientati, dar in acelasi timp importanti si necesari, chemati cu totii sa ramanem impreuna… ne-am dat seama ca nu putem merge inainte fiecare pe cont propriu, ci numai impreuna“.

