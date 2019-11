Orban: Salariul minim creste cu siguranta de la 1 ianuarie 2020

Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianurie 2020 insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim, a declarat premierul Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa la Ministerul Finantelor Publice.

Intrebat daca salariul minim pe economei va fi crescut de la 1 ianuarie 2020, prim-ministrul a spus: “Cu siguranta. Vom lansa procedura de stabilire a cresterii salariului minim. Evident in baza unei analize serioase pentru ca propunerea de crestere a salariului minim sa se bizuie pe indicatori economici obiectivi, sa se realizeze pe realitatea din mediul privat si in mod evident, in cursul procedurii, vom consulta partenerii sociali”.

“Va fi o crestere a salariului minim. Lumea sa stea linistita”, a adaugat Orban.

Realizarea unui raport cu privire la cresterea salariului minim ar fi fost externalizata de liberali, iar aceasta procedura descrisa de Orban ar implica gandirea unui mecanism care sa propuna un calendar pentru cresterea salariului minim brut pe tara pe viitor in functie de competitivitatea pe plan extern si local, de costurile cu forta de munca din sectorul privat si de efectul asupra profitabilitatii companiilor.

PSD a avansat propunerea ca salariul minim brut sa fie majorat cu 182 lei, la 2.262 de lei pentru angajatii cu calificari scazute si medii si cu 270 lei la 2.620 de lei pentru cei cu studii superioare de la 1 ianuarie 2020.

La 15 octombrie 2019 erau incheiate in economie 1.382.577 contracte de munca cu norma intreaga la salariul minim brut de 2080 lei si 313.823 contracte de munca cu norma intreaga la salariul minim de 3000 lei, circa 26,2% din totalul de 6.468.163 contracte de munca.

ziare.com