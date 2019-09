Ministerul Educatiei desfiinteaza corectarea incrucisata intre judete a lucrarilor de la Bacalaureat. Profesorii corectori nu mai trebuie sa fie formati

Ministerul Educatiei a schimbat cateva reguli in privinta Bacalaureatului din 2020, iar modificarile au aparut deja vineri seara in Monitorul Oficial.



Principala schimbare se refera la desfiintarea corectarii incrucisate intre judete a lucrarilor. Din 2015 pana in prezent, lucrarile erau corectate si notate de profesori din alt judet decat cel in care absolventii de liceu sustineau examenele. Masura a fost introdusa de fostul ministru Sorin Cimpeanu pentru a se evita fraudele, noteaza EduPedu.ro.

De asemenea, este eliminatata si obligativitatea ca profesorii care corecteaza lucrarile de la Bacalaureat sa fie formati. Conform alineatului (4) al articolului 9 din Ordinul cu regulile de BAC 2020 publicat in Monitorul Oficial: “cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regula, din randul cadrelor didactice abiltate in domeniul evaluarii prin cursuri de formare recunoscute de Ministrul Educatiei Nationale”.

Iata si regulile de anul trecut: “cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din randul cadrelor didactice abiltate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministrul Educatiei Nationale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu”.

Mentiunea “Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu” nu mai apare deloc in ordinul actual.

Ordinul privind aceste schimbari a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial sub semnatura ministrului interimar al Educatiei, Daniel Breaz.