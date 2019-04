Kelemen Hunor, despre restructurarea Guvernului: UDMR va lasa coalitia sa arate ca are majoritate

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce “va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate” in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament.

“Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate.

Vreau eu sa se demonstreze ca au majoritate, ei trebuie sa adune 233 de voturi, noi incercam sa nu-i incurcam nici pe cei din Opozitie, nici pe cei din PSD-ALDE si de aceea eu cred ca daca se va demonstra ca aceasta coalitie are majoritate, poate reusim si noi sa stopam aceste acuzatii total nefondate ca PSD-ALDE sta in voturile noastre si permanent noi nu stiu ce santajam in dreapta si in stanga, ceea ce nu este adevarat”, a declarat Kelemen Hunor pentru RFI Romania.

El a mai precizat ca premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, iar din punctul lui de vedere, “sa ocolesti prin restructurare si printr-un vot in Parlament presedintele nu se poate”.

“Sa ocolesti prin restructurare si printr-un vot in Parlament presedintele, din punctul meu de vedere nu se poate si oricum nu se va intampla, pentru ca presedintele semneaza decretele de numire a ministrilor individual, nu semneaza lista si daca el semneaza hai sa spunem din 27 de ministri 26 si la unul spune ca nu pot sa semnez (…), nu se va intampla nimic, te duci la CCR, este un conflict constitutional si va decide CCR.

Aceasta posibilitate inca nu a fost incercata niciodata in Romania. Eu nu cred ca poti sa ocolesti presedintele, daca presedintele are o convingere ferma fata de o anumita persoana. Deci din punctul meu de vedere, nu sta in picioare acest argument, ca facem restructurarea doar sa ocolim presedintele”, a mai declarat liderul UDMR.

Amintim ca, miercuri, Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, la Parlament, pentru a decide remanierea unor ministri, ocazie cu care conducerea partidului a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

La finalul sedintei CEx, Viorica Dancila a anuntat ca PSD a decis numele propunerilor de noi ministri: Eugen Nicolicea (Justitie), Oana Florea (Fonduri Europene) si Liviu Brailoiu (Romanii de Pretutindeni).

Tudorel Toader a anuntat, joi, ca demisioneaza, insa ramane in functie, pentru a asigura continuitate la Ministerul Justitiei, pana cand in Monitorul Oficial apare numele inlocuitorului sau.

ziare.com