Kelemen Hunor acuza ca nu a fost lasat sa intre in Ucraina. Ambasadorul Ucrainei spune ca avea interzis din 2017 si a mai incercat sa intre cu pasaport unguresc. Liderul UDMR neaga

Kelemen Hunor a fost intors din drum, sambata, de vamesii ucraineni, fara a i se da o explicatie oficiala, spune el. Ambasadorul ucrainean a replicat, pe Facebook, dar a fost contrazis de liderul UDMR.

Intre timp, Ministerul de Externe ungar a anuntat ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta.

Kelemen Hunor a relatat incidentul pe pagina sa de Facebook, unde a anuntat ca a sesizat si Ministerul Afacerilor Extenre (MAE) . Acesta spune ca voia sa ajunga la Ujhorod, la un eveniment al Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica.

“In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica. Am vrut sa transmit personal urarile mele de bine si, desigur, as fi vorbit despre drumul comun pe care comunitatile nationale maghiare din Bazinul Carpatic l-au parcurs de la caderea dictaturilor comuniste si as fi vorbit si despre provocarile cu care ne confruntam.

As fi facut toate acestea daca autoritatile ucrainene mi-ar fi permis sa intru in tara dupa o ora de asteptare si verificare la frontiera. Insa accesul mi-a fost refuzat fara nicio explicatie clara. Mi-au comunicat doar, pur si simplu, ca nu pot intra in tara. In aceste conditii pot doar sa transmit de aici, cele mai bune urari Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica, membrilor si simpatizantilor acesteia si, in acelasi timp, ii asigur pe maghiarii din Transcarpatia de solidaritatea UDMR. Bineinteles, am informat ministrul roman de externe despre incident si ma voi adresa luni Ambasadei Ucrainei la Bucuresti si voi cere o explicatie pentru ceea ce s-a intamplat astazi”.

Ministerul de Externe ungar a anuntat, sambata, ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI, citata de Agerpres.

Intr-o declaratie acordata agentiei MTI, secretarul de stat in MAE ungar Tamas Menczer a calificat drept “inacceptabil” gestul autoritatilor ucrainene.

Ce spune Ambasada Ucrainei

Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti da cateva explicatii, tot pe Facebook, de unde spune ca a si aflat despre acuzatiile liderului UDMR.

“Domnului Kelemen Hunor i-a fost interzisa intrarea pe teritoriul Ucrainei inca din 03.11.2017. De atunci domnia sa a mai incercat sa intre in Ucraina folosind pasaportul ungar si a fost refuzat, drept dovada ca i-a fost bine cunoscuta decizia autoritatilor ucrainene.

Si de data aceasta conform legislatiei in vigoare a Ucrainei domnului Kelemen Hunor i-a fost inmanata decizia autoritatilor de frontiera privind interzicerea intrarii pe teritoriul statului ucrainean pe care a si semnat-o. E adevarat ca decizia nu contine motive, dar o astfel de practica e comuna pentru toate statele europene.

Si bineinteles sunt deschis si voi fi onorat sa-i ofer si personal domnului Kelemen Hunor orice explicatii suplimentare”, spune ambasadorul Oleksandr Bankov.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, il contrazice insa pe diplomatul ucrainean: spune ca nu are pasaport unguresc si ca nu a mai incercat sa intre in Ucraina, asa cum a sustinut ambasadorul Ucrainei.

“Nu am incercat sa intru in Ucraina si nu am pasaport unguresc”, a declarat presedintele UDMR Kelemen Hunor. Liderul UDMR ii cere ambasdorului Ucrainei in Romania sa faca publice informatiile la care face referire – la ce frontiera si cu pasaport ar fi vrut sa intre.

“Cereti date de la ambasador. Cand s-a intamplat si acte oficiale. Eu am acte cu incidentul de azi. Acum sa vina el cu date si sa spuna cand, la ce frontiera si cu ce pasaport am vrut sa intru”, a declarat pentru digi24.ro Kelemen Hunor.

Liderul UDMR afirma ca incidentul de azi reprezinta o incalcare a tratatului de baza romano-ucrainean, articolul 13, punctul 7.

Amintim ca in septembrie 2017, Parlamentul de la Kiev a adoptat o noua lege a invatamantului care, prin dispozitiile articolului 7, desfiinta practic invatamantul in limba materna.

Referitor la situatia creata de noua lege a invatamantului din Ucraina, Kelemen Hunor a exprimat atunci opinia UDMR, care considera inacceptabila limitarea educatiei limbii materne la nivelul prescolar si al scolii primare, precum si intentia exclusivismului, prin care se reduc posibilitatile de educatie in limba materna pentru minoritatile nationale.

