Izvorul Tamaduirii – traditii si obiceiuri

In prima vineri de dupa Pasti, crestin-ortodocsii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor.



Numele de Izvorul Tamaduirii vine de la mai multe minuni care s-ar fi intamplat langa un izvor din apropierea Constantinopolului. Se spune ca Leon, inainte sa devina imparat, se plimba printr-o padure de langa Constantinopol, unde intalneste un orb care ii cere sa ii dea apa si sa il duca in cetate.

In timp ce cauta un izvor si nu gasea, Leon a auzit-o pe Maica Domnului spunandu-i: “Nu este nevoie sa te ostenesti, caci apa este aproape! Patrunde, Leone, mai adanc in aceasta padure si luand cu mainile apa tulbure potoleste setea orbului si apoi unge cu ea ochii lui cei intunecati”. Apoi, el gaseste un izvor din care ii da orbului sa bea apa si ii spala fata, iar omul incepe sa vada.

Cand ajunge imparat, Leon construieste o biserica langa izvor, iar minunile au continuat. De pilda, imparatul Iustinian (527-565), care suferea de o boala grea, s-a vindecat dupa ce a baut apa din acest izvor, iar in semn de multumire a ridicat o biserica si mai mare, care a fost daramata in 1453 de turci.

Si in prezent oamenii care merg la Istanbul se inchina in biserica Izvorului Tamaduirii, in al carei subsol se gaseste izvorul cu apa vindecatoare.

In aceasta zi, credinciosii merg la biserica pentru sfintirea apei, cunoscuta sub numele de Aghiasma Mica. Preotul care sfinteste aceasta apa spune “Mantuieste, Doamne, poporul Tau, si binecuvinteaza mostenirea Ta, biruinta binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste, si cu crucea Ta pazeste pe poporul Tau”. Prin aceasta apa sfintita se alunga duhul rau.

Cu aghiasma aceasta se uda vitele pentru a fi ferite de boli si pentru a avea putere la muncile agricole. Tot cu aceasta apa sfintita se stropesc gradinile si livezile pentru a avea recolta bogata.

Potrivit traditiei, de Izvorul Tamaduirii nu se face treaba in casa si in acest fel oamenii isi asigura un loc in Rai. Din batrani se spune ca cine face treaba in aceasta zi se va imbolnavi grav si va muri. Mai mult, nu se tese nimic, pentru ca altfel acel material nu putea fi purtat nici macar de morti, pentru ca nu puteau fi primiti pe cealalta lume.