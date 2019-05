Iohannis: Nu din cauza olandezilor sau francezilor nu suntem în Schengen. Din cauza PSD-ului

Klaus Iohannis a declarat că este vina PSD că România nu este în Spațiul Schengen, deoarece social-democrații de doi ani și jumătate asaltează justiția. Șeful statului a precizat că am fi fost astăzi în Schengen, iar MCV ar fi fost ridicat dacă țara noastră ar fi continuat lupta anticorupție.

„Discuția despre Schengen este veche. Faptul că nu am intrat există două motive. O motivație este faptul cum ne comportam noi, legat de statul de drept și de corupție. Nu vrea nimeni să se conecteze cu o țara care nu este sub control. Noi luptăm împotriva corupției, dar mai avem un pic de lucru atâtat timp cât sunt unii care stau în vârful statului. Ni s-a spus clar «rezolvați-vă problemele și veți intra în Schengen». Atunci haideți la treabă. Am fost atât de aproape să intrăm ân Schengen, dar au fost aleși pesediștii și au început să facă praf justiția. Și atunci totul s-a oprit”, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul evenimentul de lansare a cărții „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

El a adăugat că în cazul în care România ar fi continuat lupta anticorupție atunci nu s-ar mai fi discutat în prezent, la nivel european, despre intrarea României în Schengen sau despre ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

„Deci din cauza PSD nu suntem în Schengen. Dacă am fi continuat lupta anticorupție, azi am fi fost în Spațiul Schengen și azi nu am mai fi discutat despre ridicarea MCV. Nu din cauza olandezilor sau a francezilor nu suntem în Schengen. Din cauza PSD-ului”, a completat Iohannis.

Reacția șefului statului vine după ce liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, sâmbătă la Galați, s-a referit la unele declarații făcute la Summitul Sibiu de premierul Olandei și de președintele Franței.

„L-ați auzit pe premierul Olandei cum a venit să ne jignească din nou. Ce s-a întâmplat în Olanda, unde în sistemul bancar au fost spălate miliarde euro? Și băncile ce au făcut? Au negociat cu procurorii. Ăsta este stat de drept. S-au supărarea vine că nu am vrut să le vindem Portul Constanța? Președintele Franței spunea că e îngrijorat cu privire la România. Și eu sunt îngrijorat că mii de români sunt bătuți pe străzile din Paris. De ce credeți că președintele României nu i-a pus la punct nici pe premierul Olandei, nici pe președintele Franței? Pentru că este slugă, pentru că mai vrea un mandat și să scape pentru casele furate. De asemenea, de ce credeți că sunt supărați acești oameni? Hai să ne gândim. În doi ani de zile am obținut producții record în Europa. Le convine? Nu le convine”, a spus Dragnea.

PSD a organizat un miting de amploare la Galați, înaintea căruia Liviu Dragnea, alături de mai mulți miniștrii, au făcut o baie de mulțime.