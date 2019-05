Iohannis, la Iași: Foarte fain oraș, nu ai nevoie de niciun jandarm să vii de acolo până aici

Președintele Klaus Iohannis a afirmat că Iași este un oraș „fain” și că „nu ai nevoie de niciun jandarm să vii de acolo până aici”. Reacția vine în contextul în care jandarmii au intervenit la Cluj, pe 9 mai, pentru a o proteja pe Viorica Dăncilă de 100 de protestatari veniți în zonă, relateaza Mediafax.

„Evident că mie îmi place aici la voi, de asta tot vin. Un oraș foarte frumos, primitor. Am venit de la o adunare dedicată educației românești. Foarte fain oraș, nu ai nevoie de niciun jandarm să vii de acolo până aici și chiar am avut impresia că unii s-au bucurat că ne-au văzut venind încoace”, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul evenimentul de lansare a cărții „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Acesta a adăugat, referitor la afirmațiile lui Liviu Dragnea potrivit cărora șeful statului și-ar fi chemat șefii la Summitul de la Sibiu, din 9 mai, că atât a înțeles PSD din acea reuniune.

„Cel mai important lucru însă și cred că merită spun – pe 9 mai Europa a venit în inima României. A fost o reușită. Această carte a apărut fiindcă am constatat un interes crescut în rândul românilor pentru afaceri europene. Acest interes trebuie satisfăcut. Oamenii au ănceput să întrebe cum e cu Comisia Europeană, cu Consiliul European, ce face un comisar european, dar și multe alte lucruri, precum modul cum relaționează cu NATO, chestiuni care au început să fie discutat tot mai des. Eu sunt pro-european și am constatat că și românii sunt pro-europeni. Vă felicit. Noi românii nu am ajuns în UE din greșeală. Noi am ajuns în Europa fiindcă acolo am dorit să ajungem. Nu de ieri sau de alaltăieri. Pașoptiștii au dorit să facem parte din lumea modernă, din Europa. Generațiile care au urmat, politicienii resposabilită au luptat pentru modernizarea României. Ne-am dorit și am ajuns în Europa ca să ne trezim azi cu unii infractori în vârful statului, care ne spun. Auzi Iohannis și-a chemat șefii la Sibiu, stăpânii. Atât au înțeles ei din treaba asta. E păcat. Fiindcă Iohannis a chemat conducătorii UE, pentru că și noi suntem europeni și am dovedit-o”, a completat Iohannis.

Președintele României a mai spus că „infractorul-șef” atacă Uniunea Europeană, referindu-se la Liviu Dragnea, iar PSD a readus în centrul atenției, la nivel european, discuția despre democrație și respectarea statului de drept în România.

„Cum au ajuns românii interesați de afacerile europene? Un pic cred că am contribuit și eu pentru că am reprezentat România în Consiliul European. Pesediștii atacă justiția, independența justiției și în loc să fructificăm această ocazie de a fi luați în seamnă în Europa, pesediștii ne-au dus la discuția despre statul de drept, despre democrația în România și acum infractorul-șef începe să atace UE, cum că ne-ar dăuna. Auziți ce tâmpenie. Ca și cum am fi toți proști. Ei ne atacă. Dacă au alte interese și vor altceva să ne lase în pace ca să ne face treaba cum putem noi mai bine. Am scris cartea pentru omul de rând interesat. Nu e o carte de specialitate, un dicționar european, nu e o carte care vrea să lămurească definitiv toate temele legate de Bruxelles și UE”, a conchis Klaus Iohannis.

Reacția lui Klaus Iohannis vine după ce jandarmii clujeni au intervenit, joi, blocând accesul în curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde premierul Viorica Dăncilă a intrat pe o ușă laterală, iar peste 100 de protestatari au fugit în direcția intrării respectiv.

Șeful statului participă la evenimentul de lansare a cărții „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, sâmbătă la Iași. Anterior acestui eveniment, șeful statului a participat, tot la Iași, la Forumul Educației 2019, o dezbatere pe marginea proiectului „România Educată”. (Mediafax)