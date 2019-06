Iohannis invita partidele sa semneze un acord politic pentru Romania europeana

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, dupa doua zile de consultari pe tema rezultatului referendumului pe justitie, ca invita partidele parlamentare sa semneze un pact politic pentru Romania europeana.

“Pentru a valorifica votul la referendum si consultarile, am decis sa invit partidele sa semnam un acord national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Sau un pact politic pentru Romania europeana”, a spus Klaus Iohannis.

Acordul prevede:

Transpunerea in legislatie a interdictiei privind amnistia si gratierea pentru infractiuni de coruptie

Transpunerea in legislatie a interdictiei adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct Curtea Constitutionala cu privire la ordonante

Transpunerea in legislatie a masurilor necesare asigurarii integritatii in functiile publice

Revizuirea Legilor Justitiei, inclusiv a ordonantelor de urgenta prin care au fost modificate, in deplin si strict acord cu avizele Comisiei de la Venetia, a Consiliilor Consultative ale Judecatorilor si Procurorilor Europeni, precum si a rapoartelor Comisiei Europene si GRECO

Adoptarea modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala numai cu respectarea deplina a recomandarilor Comisiei de la Venetia si Comisiei Europene

De asemenea, seful statului a facut apel la politicieni sa implementeze cat mai repede rezultatul votului de la referendum.

“Politicienii trebuie sa implementeze rezultatul votului. Trebuie creata legislatia care interzice amnistia si gratierea pentru corupti, interzic OUG si extinde dreptul de a contesta OUG.

Romanii au votat clar si ferm impotriva abordarii PSD si ALDE, romanii au aratat clar: Romania e o tara pro-europeana, acest lucru e foarte important, politicienii trebuie sa traga concluzii”, a completat Klaus Iohannis.