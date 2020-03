Iohannis a semnat decretul de numire a noului ministru al Sanatatii, Nelu Tataru

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a luat act de demisia lui Victor Costache si a semnat decretul de numire a noului ministru al Sanatatii, Nelu Tataru.

Seful statului a subliniat ca Tataru va depune azi juramantul.

“Am luat act de demisia ministrului Victor Costache si am semnat decretul de numire a noului ministru. Domnul Tataru cunoaste ceea ce se intampla in acest moment in sistem, trebuie sa ia urgent masurile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Domnul Tataru va depune juramantul in cursul acestei zile”, a spus Iohannis, in declaratia zilnica de presa de la Cotroceni.

Pe de alta parte, presedintele a afirmat ca a devenit cruciala achizitia de echipamente medicale prin mecanismul comun in UE. Potrivit acestuia, la videoconferinta organizata in aceasta seara de UE cu sefi de state si guverne, va cere o finantare mai consistenta pe acest program.

“Avand in vedere ca situatia s-a deteriorat rapid, a devenit cruciala achizitia de echipamente medicale prin mecanismul comun in UE. Este necesar sa fie finalizata rapid procedura. Voi cere o finantare mai consistenta pe acest program si voi arata disponibilitatea Romaniei de a se implica mai mult si pe alte zone”, a precizat Iohannis.

Totodata, el a dat asigurari ca va face tot posibilul pentru repatrierea romanilor din strainatate.

“Voi discuta si despre repatrierea romanilor, e importanta colaborarea tuturor, mai ales ca multe state au impus restrictii de circulatie. Cea mai vulnerabila categorie, lucratorii nostri sezonieri. Facem tot posibilul sa-i aducem acasa, nu e o sarcina usoara”, a mai spus Iohannis.

La final, seful statului a facut din nou apel la romani sa respecte restrictiile impuse, pentru ca “numai facand aceste sacrificii vom castiga lupta cu acest inamic extrem de periculos”.