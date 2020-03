Inca patru decese provocate de coronavirus in Romania, la Dambovita, Timis, Neamt si Arad. Bilant negru: 22

Autoritățile au anunțat joi seara încă 4 decese din cauza COVID-19, astfel că bilanțul total ajunge în România la 22 de morți.

Este vorba despre următoarele cazuri:

– Bărbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializă, internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca, transferat în data de 23.03.2020, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul corinavirus la Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș – ATI.

– Bărbat, 49 ani, din judetul Timiș, neinternat. S- a prezentat în data 20.03.2020 la UPU a Spitalului Județean de Urgență Timișoara unde a fost diagnosticat cu Pneumonie acută (clinc si radiologic). I s-a recomandat consult de specialitate la spitalul de boli infecțioase. Conform pacientului , acesta nu a călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. În 21.03.2020 s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat diagnosticat cu Pneumonie acuta. În 24.03.2020, stare deteriorată solicită ambulanță, i se recoltează proba de exudat pentru COVID si este lăsat la domiciliu. Confirmat pe data de 26.03.2020, decedat în aceeași dată. Pacientul avea boli cronice preexistente (poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială).

– Femeie, 70 ani, din judetul Neamt, internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie pentru hemodializă. Stare agravată din 25.03.2020, cand se suspecteaza infecție cu coronavirus și se recoltează proba. Deces in 25.03.2020. Confirmat pozitiv în data de 26.03.2020.

– Bărbat, 45 ani, din judetul Arad, confirmat în data 25.03.2020, decedat in 25.03.2020 in ambulanta in timpul transferului in Spitalul BI V. Babes Timisoara.