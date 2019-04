Inalta Curte a respins cererea DNA pentru un termen mai scurt in procesul lui Dragnea

Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins, joi, solicitarea DNA de preschimbare a termenului in dosarul Angajarilor fictive la Directia de Protectia Copilului Teleorman, proces in care Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare din prima instanta.

DNA solicitase un termen mai scurt, dupa ce Inalta Curte stabilise urmatorul termen din proces pe 20 mai. Potrivit unor surse judiciare, solicitarea DNA ar fi fost respinsa de 3 judecatori ca nefondata, in timp ce doi magistrati au considerat-o inadmisibila.

“Solicitarea este facuta in baza unui articol din Codul de Procedura Penala si a fost invocata judecata acestor cazuri cu celeritate”, explica surse judiciare pentru Ziare.com.

Este vorba de articolul 353 din Codul de Procedura Penala:

“Completul investit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea partilor ori a persoanei vatamate, sa preschimbe primul termen sau termenul luat in cunostinta, cu respectarea principiului continuitatii completului, in situatia in care din motive obiective instanta nu isi poate desfasura activitatea de judecata la termenul fixat ori in vederea solutionarii cu celeritate a cauzei.

Preschimbarea termenului se dispune prin rezolutia judecatorului in camera de consiliu si fara citarea partilor. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat”.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni amanarea, pana pe 20 mai, a procesului in care Liviu Dragnea contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in cazul angajarii fictive a doua secretare PSD la Directia Copilului Teleorman.

Procurorul DNA a ridicat doua exceptii de neconstitutionalitate, in care a cerut sesizarea CCR, iar avocatii lui Dragnea au solicitat acordarea unui nou termen pentru a le putea studia.

Practic, procesul a fost amanat cu cinci saptamani.

ziare.com