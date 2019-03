Guvernul modifica azi OUG 114. Dancila: Obiectivul Guvernului e să scadă costul creditelor românilor

Guvernul va modifica în ședința de vineri OUG 114. Anunțul a fost făcut de premierul Dăncilă la începutul ședinței de Guvern.

Astfel, potrivit noului act normativ, taxa pe activele bancare nu mai face referire la ROBOR, ci la cota de piata.

“In ceea ce priveste taxa anuala pe active financiare datorata de institutiile bancare, se ajusteaza mecanismul de calculare prin restrangerea bazei de impozitare a activelor financiare, stabilirea unor cote diferentiate de impozitare in functie de cota de piata a fiecarei banci, reducerea pana la zero a taxei in functie de numarul de credite acordate sectorului neguvernamental, ma refer la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei si ajustarea dobanzilor la depozite si credite.

Taxa pe active financiare nete se determina semestrial de catre fiecare institutie bancara cu regularizare anuala, cu aplicarea cotelor de impozitare asupra bazei impozabile. Termenul de plata a taxei pe active calculata la nivelul primului semestru este 25 august. Regularizarea acestuia se realizeaza pana la 25 august din anul urmator”, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.

Totodata, Executivul modifica si ordonantele 50 si 52, astfel ca indicele ROBOR, criticat in repetate randuri de guvernanti, va fi inlocuit.

“In formula de calcul al dobanzilor variabile din contractele de credit in lei indicele ROBOR va fi inlocuit cu un indicator calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare care se publica pe site-ul BNR. Din 2 mai, noul indice se aplica doar creditelor noi contractate de populatie. In consecinta, noul indice se va aplica si noilor credite de refinantare a creditelor aflate in derulare”, a adaugat Dancila.

In ceea ce priveste Pilonul II de pensii, aici nu vor exista modificari la OUG 114. Guvernul le doar un ragaz administratorilor de pensii private si suspenda pana pe 31 mai aplicarea reglementarilor privind cerintele de capital.

“In legatura pilonul II, au avut loc consultari cu actionarii si administratorii de pensii private, Ministerul Muncii, ASF, astfel ca se suspenda pana la 31 mai aplicarea reglementarilor privind cerintele de capital ale adminisratorilor fondurilor de pensii.

Masura e necesara pentru a permite administratorilor de fonduri de pensii adaptarea la noile conditii de capital social din piata. Pe perioada suspendarii se revine la capitalul social minim obligatoriu de minim 4 milioane de euro. Dupa 1 iunie 2019, cotele de capital trebuie platite pana la 31 decembrie 2019”, a completat Viorica Dancila.

In ceea ce priveste domeniul energiei, premierul a precizat ca se mentine plafonarea preturilor pentru consumatorii casnici, concomitent cu renuntarea la plafonarea acestora pentru consumatorii industriali.

“In domeniul energiei, am adus clarificari si reglementari in scopul accelerarii investitiilor in sectorul energiei electrice, dezvoltarii retelelor de distributie a gazelor naturale prin introducerea posibilitatii de a se realiza acest lucru si din fondurile publice de catre unitatile administrativ teritoriale. Se mentine plafonarea preturilor pentru consumatorii casnici, concomitent cu renuntarea la plafonarea acestora pentru consumatorii industriali”, a mentionat premierul.

