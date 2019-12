Guvernul a aprobat cele trei legi pentru care isi va asuma raspunderea in Parlament

Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca Guvernul a adoptat in sedinta de marti cele trei proiecte pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea in Parlament, respectiv pentru modificarea Legilor Justitiei si a OUG 51 si pentru adoptarea Legii plafoanelor.

“In sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul urmeaza sa-si asume raspunderea in Parlament. Vorbim de proiectul de modificare a legilor Justitiei, in sensul amanarii pensionarii anticipate a magistratilor, despre cresterea vechimii pentru accederea la INM a magistratilor si despre situatiile legate de completele de judecata din trei. Avand in vedere disfuctionalitatile grave care ar urma sa aiba loc in actul de Justitie Guvernul urmeaza sa-si asume raspunderea in Parlament”, a declarat Ionel Danca.

El a precizat ca al doilea proiect de lege este cel care vizeaza transportul rutier intrajudetean pentru a rezolva problema transportului scolar.

“Solutia adoptata este aceea de a permite actalilor operatori care detin licente de transport sa preia copii scolari si persoanele varstnice si cu dizabilitati”, a adaugat Danca.

El a mai spus ca cea de-a treia lege pentru care Executivul isi va asuma raspunderea este cel al plafoanelor bugetare pentru 2020, proiect care va fi trimis miercuri in Legislativ.

“Este o necesitate absoluta adoptarea acestui proiect pentru ca este absolut vital ca pana la finalul anului sa avem proiectul de buget pentru 2020. Este un proiect de act normativ in baza caruia urmeaza ca autoritatile locale sa-si elaboreze propriile bugete si sa dea drumul la proiectele de investitii”, a mai spus Ionel Danca.

Seful Cancelariei premierului a precizat ca cele trei proiecte vor fi trimise catre Parlament in cursul zilei de miercuri.

“Urmeaza ca Parlamentul sa decida calendarul privind asumarea raspunderii”, a adaugat el.

