Guvernul a adoptat azi coplata in sistemul privat de sanatate

Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect de act normativ care prevede ca asiguratii care opteaza pentru servicii medicale in mediul privat sa poata plati o contributie personala pentru a acoperi diferenta dintre tarifele acordate de furnizorii privati si tarifele suportate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate decontate de casele de asigurari de sanatate.

“Adoptam un proiect prin care asiguram drepturile pacientilor care aleg serviciile oferite de clinici private. Prin completarea legislatiei reglementam faptul ca persoanele asigurate care apeleaza la servicii medicale oferite de clinici private vor plati numai diferenta dintre tariful practicat de acel furnizor si tariful decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

De asemenea, ne asiguram ca pacientii vor fi informati corect in prealabil cu privire la costul serviciilor medicale, fiind evidentiate separat sumele suportate de catre stat si cele platite din fonduri proprii. Astfel, persoana asigurata va cunoaste din timp costurile unei interventii sau ale unui tratament”, a precizat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.

Ea a adaugat ca in cazul in care pacientul nu are posibilitatea platii contributiei personale, se poate adresa unui alt furnizor care nu percepe contributie personala sau aplica un cost mai mic pentru acelasi tip de servicii.

“Ministerul Sanatatii a finalizat acest proiect de act normativ dupa consultari cu asociatiile pacientilor si furnizorii privati de servicii medicale”, a mai afirmat prim-ministrul.