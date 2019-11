Europarlamentarul Siegfried Muresan a fost ales vicepresedinte al PPE 

Europarlamentarul Siegfried Muresan a fost ales, joi, vicepresedinte al Partidului Popular European (PPE), la Congresul Statutar al partidului care a avut loc in Zagreb, Croatia.

“In mandatul meu de vicepresedinte, voi lupta in primul rand ca Partidul Popular European sa fie partidul european care contribuie decisiv la intarirea Romaniei in Uniunea Europeana.

Vreau ca Partidul Popular European sa fie in continuare partidul care rezolva problemele oamenilor, partidul care nu se joaca cu temerile europenilor, ci care ofera solutii ce functioneaza in realitate.

Consider ca trebuie sa aparam valorile europene. In Romania, noi, Partidul National Liberal, am castigat alegerile europarlamentare cu steagul Uniunii Europene in mainile noastre.

Aparand valorile europene in fiecare stat membru, asa cum am facut si in Romania, ii vom avea pe oameni de partea noastra”, a declarat Siegfried Muresan, dupa votul din Congresul PPE.

Europarlamentarul a precizat ca un obiectiv prioritar al mandatului sau va fi Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020.

El a adaugat ca o alta prioritatea va fi sa reprezinte interesele noii generatii.

“Este datoria noastra sa echipam tinerii europeni cu acele aptitudini de care au nevoie intr-o Europa unita. Cum 65% din angajatori apreciaza experienta internationala a viitorilor angajati, obiectivul meu este sa extindem toate acele programe care incurajeaza mobilitatea, precum Programul de mobilitate universitara ‘Erasmus’.

Voi lucra indeaproape cu noul presedinte al PPE, Donald Tusk. Este un prieten al Romaniei, un om politic care intelege foarte bine asteptarile poporului roman de la Uniunea Europeana”, a mai spus Siegfried Muresan.

