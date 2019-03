Eroare in subiectele la Limba romana de la simularea Evaluarii Nationale 2019

O poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuita, de autorii subiectelor la simularea Evaluarii Nationale, poetului roman St. O Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o.

Este vorba despre poezia “Stai si asculti sub ramuri…” tradusa de poetul roman in 1895 si aparuta pe 16 aprilie in acelasi an in revista Viata.

Pe foaia de examen, la primul subiect la romana la simularea evaluarii pentru clasa a VIII-a au avut de rezolvat mai multe cerinte, printre care si sa redacteze “o compunere de minimum 150 de cuvinte, in care sa motiveze apartenenta la genul liric a poeziei ‘Stai si asculti sub ramuri…’ de St.O. Iosif”.

Critici literari au declarat, pentru Hotnews.ro, ca poezia atribuita lui St.O. Iosif este de fapt traducerea fidela a poeziei lui Heine.

“Regret sa constat ca ne intalnim din nou cu un malpraxis pedagogic in intocmirea subiectelor de examen pentru elevii de gimnaziu. S-a mai intamplat in 2009, nu la simulare, ci la evaluarea efectiva, cand autorii subiectelor le-au dat copiilor pe foaia de examen un text gresit din Caragiale, originalul era modificat, oricat de incredibil ar parea.

De data aceasta, o poezie a unuia dintre cei mai cunoscuti poeti romantici germani, Heinrich Heine, e prezentata ca fiind a lui St.O. Iosif, desi pana si pe internet, pe Wikisource, de pilda, ea apare ca fiind traducere”, a declarat criticul literar Luminita Corneanu pentru sursa citata.

Luminita Corneanu arata ca este vorba despre drepturile de autor care nu i-au fost atribuite poetului german, dar acest lucru nu afecteaza sansele elevilor de a raspunde cerintelor.

“Poezia ‘Stai si-asculti sub ramuri…’ este o traducere fidela a poeziei ‘Unterm weiben Baume sitzend’, aparuta in volumul ‘Neue Gedichte’ din 1844. Editia princeps, cu grafie gotica, este disponibila la liber pe internet. Trebuie sa mentionez ca, desi spune multe despre relatia intelectualului roman cu atribuirea unei opere si dreptul de autor, incidentul nu a afectat insa sansele elevilor de a raspunde corect cerintelor testului”, a mai spus Luminita Corneanu.