Dragnea, despre OUG pe Justitie: Toader sa inteleaga ca nu mai poate asa. Sa inceteze cu aceasta atitudine

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis, vineri, noi avertismente catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca premierul Viorica Dancila trebuie sa se decida daca il mai tine sau nu pe acesta in functie.

“In ceea ce priveste ordonantele, eu va spun sincer ca miercuri m-am amuzat. Vedeam un fel de teatru, cam ieftin. Ii vedeam pe unii de la Bruxelles care tipau si ne certau sa nu dati ordonante. Ii vedeam si pe unii de la Guvern care tipau: ‘Cum va permiteti sa ne spuneti noua asta?’.

Dar si unii si altii stiau ca nu se dadeau ordonante. Toader sa inteleaga ca nu mai poate asa. Sa inceteze cu aceasta atitutdine. Multi colegi imi spun ca, de fapt, toata intentia dumnealui a fost, din ianuarie, sa ridice aceste subiecte in dezbatere si ca sa discutam trei luni de zile nu despre ce avem de facut in Romania reala, si a tot anuntat ca va da niste ordonante de ugenta care de fapt nu s-au dat. Nici nu cred ca avea intentia sa le dea vreodata Sa inceteze cu aceasta discutie nesfarsita”, a spus Dragnea.

“Parlamentul incepuse procedura de finalizare a votului pentru codurile penale dupa verificarea de la CCR. A fost o greseala a PSD ca a crezut in unii care au spus ca vor da aceste ordonante de urgenta, ca sa ajunga la final cu vreo 7-8 articole la Bruxelles intr-o mare umilinta.

In ceea ce priveste codurile penale si legislatia respectiva, Parlamentul trebuie sa-si urmeze cursul pe care l-a inceput, ca se vor adopta in aceasta sesiune, in sesiunea urmatoare, cand se vor adopta, aceste legi trebuie sa fie finalizate, pentru ca au deja deasupra lor controlul CCR”, a adaugat el.

Dragnea a precizat ca Dancila este cea care trebuie sa ia o decizie clara in privinta lui Toader.

“Este apanajul dumneai. Doamna premier trebuie sa ia o decizie. Vrea sa il mentina, nu vrea, pe mine ma intereseaza ca Petre Daea sa e fie in picioare si valid”, a spus el, in timp ce statea langa ministrul Agriculturii.

Cand jurnalistii au insistat cu intrebarea despre o eventuala remaniere a lui Toader, Dragnea a raspuns: “Toader credeti ca e tatal nostru? PSD nu poate ramane captiv nici lui Toader, nici propriului Guvern”.

Amintim ca inainte de sedinta de Guvern de miercuri s-a discutat despre posibilitatea ca OUG pe Codurile Penale sa fie adoptata.

Inainte de sedinta prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat impotriva Romaniei.

De asemenea, ambasadele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite si Suediei au transmis un mesaj public in care si-au exprimat ingrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar romanesc si au cerut Guvernului Dancila sa nu faca modificari prin care statul de drept si lupta impotriva coruptiei ar putea fi slabite.

ziare.com