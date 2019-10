DNA ancheteaza dezvaluirile Rise Project despre Dan Barna. Ancheta este in rem

O ancheta ce vizeaza mai multe proiecte care apar in materialul jurnalistilor de la Rise Project despre Dan Barna a fost deschisa de procurorii DNA.

Potrivit unor surse judiciare consultate de Ziare.com, dosarul a fost deschis in rem, deci la acest moment sunt investigate doar faptele, nu persoane.

DNA a mai investigat in trecut un proiect derulat in Alba, la care fosta firma a lui Dan Barna a asigurat consultanta. Acel dosar a fost insa clasat.

Dupa ancheta publicata de Rise Project, DNA s-a autosesizat.

Intrebat de jurnalisti luni seara, dupa ce informatia a aparut in presa, Dan Barna a spus ca el nu a fost informat de aceasta ancheta, dar ca saluta initiativa procurorilor DNA. Candidatul USR la prezidentiale nici nu va fi instiintat de DNA, pentru ca ancheta este in rem.

Amintim insa ca Barna a fost chiar cel care a cerut ca DNA sa se ocupe de ancheta, dupa ce s-a autosesizat si Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda (DLAF). Barna a zis ca in DNA are incredere, in comparatie cu DLAF, organism despre care afirma ca e controlat de PSD si Viorica Dancila, contracandidata sa.