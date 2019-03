Deputatii au adoptat initiativa lui Iordache care modifica legea CCR. Opozitia va sesiza Curtea

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, propunerea legislativa initiata de social-democratul Florin Iordache privind instituirea unui termen de cel mult 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi contestate la Curtea Constitutionala.

PNL si USR au anuntat ca vor ataca proiectul la CCR daca trece si de Senat in aceeasi forma.

In Camera Deputatilor, propunerea a inregistrat 168 de voturi “pentru”, 91 de voturi “impotriva” si trei abtineri.

Propunerea legislativa completeaza art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

“Sesizarea Curtii Constitutionale asupra hotararilor plenului Senatului, plenului Camerei Deputatilor si al celor doua Camere ale Parlamentului se formuleaza in maximum 15 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial”, prevede proiectul adoptat.

In prezent, in Legea privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, in procedura jurisdictionala a controlului constitutionalitatii actelor Parlamentului nu este stabilit un termen in care cei indrituiti sa sesizeze CCR sa isi poata exercita acest drept.

Conform celor adoptate, Curtea asigura controlul constitutionalitatii legilor, a tratatelor internationale, regulamentelor Parlamentului, hotararilor plenului Camerei Deputatilor, hotararilor plenului Senatului si hotararilor plenului celor doua Camere reunite ale Parlamentului, precum si a ordonantelor Guvernului.

Curtea Constitutionala pronunta decizii, hotarari si emite avize, dupa cum urmeaza: se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, a hotararilor plenului Camerei Deputatilor, a hotararilor plenului Senatului si a hotararilor plenului celor doua Camere, ale unui grup parlamentar sau unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.

Sesizarea CCR asupra hotararilor plenului Camerei Deputatilor, ale plenului Senatului si ale plenului celor doua Camere reunite ale Parlamentului se formuleaza in maximum 15 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Decizia se pronunta cu votul majoritatii judecatorilor Curtii si se aduce la cunostinta Camerei al carei regulament sau hotarare au fost dezbatute.

Daca prin decizie se constata neconstitutionalitatea unor dispozitii ale regulamentului sau hotararii criticate, Camera sesizata va reexamina, in termen de 45 de zile, aceste dispozitii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile din regulament sau hotarare declarate neconstitutionale sunt suspendate. La expirarea termenului de 45 de zile, dispozitiile declarate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice, mai prevede proiectul.

Deputatul PNL Gabriel Andronache a afirmat ca proiectul ingradeste dreptul de a contesta la Curtea Constitutionala.

“Prin aceste prevederi formati un gard in jurul Opozitiei parlamentare si in fiecare saptamana il lipsiti pe presedinte de atributii constitutionale. (…) Controlul de constitutionalitate nu este o frana in calea democratiei. Vom vota impotriva si vom contesta la CCR”, a precizat Andronache.

Si deputatul Stelian Ion a anuntat ca USR va contesta proiectul la CCR.

“Aceasta propunere legislativa restrange drastic contestarea la CCR a hotararilor Parlamentului, impunand un termen de 15 zile. In prezent, hotararile pot fi atacate oricand. Motivele proiectului nu au niciun fundament.

Faptul ca dupa un an – doi ani se poate constata neconstitutionalitatea unei hotarari, ea nu produce efecte retroactive. Deciziile CCR produc efecte doar pentru viitor. Modificarea este neconstitutionala. Clar o vom ataca la CCR”, a subliniat Stelian Ion.

