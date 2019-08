De la 1 octombrie, bacsisul va fi trecut pe nota de plata

De la 1 octombrie, bacsisul pe care romanii il lasa la baruri sau restaurante va fi trecut pe nota de plata, se arata intr-un proiect pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante.

Eugen Teodorovici spune ca masura a fost ceruta de industria de profil si arata ca reglementari similare exista in numeroase alte state.

“Este o masura care a fost ceruta de industria HoReCa si nu numai. Asa cum am obisnuit reprezentantii patronatelor, eu sunt un partener onest, deschis si de buna credinta fata de propunerile venite din partea celor care activeaza in economia reala. Obiectivul nu este de a suprataxa ceva, ci doar de a avea un cadru legal simplu si clar, asa cum exista in numeroase alte tari.

Este, totodata, si o promisiune indeplinita, o promisiune pe care nu am facut-o de ieri, de azi, ci de mult timp. Vom continua sa cream cadrul legal care sa ne permita sa-i ajutam pe cei care activeaza in economia reala”, a declarat Eugen Teodorovici, citat intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com de ANAF.

Ministerul de Finante motiveaza masura, afirmand ca valoarea bacsisului incasat este semnificativa, iar aceste venituri ale angajatilor sunt nefiscalizate.

“In prezent, in Romania, bacsisul reprezinta o practica intalnita frecvent, in special in domeniul restaurantelor si barurilor, valoarea totala a sumelor de aceasta natura platite si respectiv incasate fiind considerabila.

Astfel, cifra de afaceri a sectorului economic vizat este semnificativa la nivelul economiei nationale, circa 15 miliarde lei, ceea ce inseamna ca si valoarea bacsisului incasat in acest sector este semnificativ, in evaluarea noastra intre 750 milioane lei si 1,5 miliarde lei. Aceste venituri ale angajatilor din sector sunt nefiscalizate”, se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul.

Potrivit actului normativ, operatorii economici sunt obligati sa inmaneze clientului o nota de plata, inaintea emiterii bonului fiscal. Nota de plata va contine rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului pe care acesta doreste sa il ofere. Nivelul bacsisului oferit de client poate varia intre 0 si 15%.

Asadar, bacsisul nu este obligatoriu. In proiect este specificat ca “se interzice conditionarea, sub orice forma, a livrarilor de bunuri sau a prestarilor de servicii de acordarea bacsisului”.

In proiect se mai precizeaza ca este obligatoriu ca bacsisul sa fie trecut pe bonul fiscal, in cazul serviciilor de restaurant, baruri si alte activitati de servire a bauturilor, indiferent de modalitatea de plata a acestuia (card/numerar/substitute de numerar).

Daca plata contravalorii consumatiei se face prin ordin de plata si se emite factura, bacsisul se evidentiaza distinct pe aceasta.

In cazul livrarii la domiciliu, insa, bacsisul nu va fi trecut pe nota de plata.

“Avand in vedere faptul ca, livrarea de produse la domiciliul clientului reprezinta de fapt o vanzare cu amanuntul de mancare, si nu presupune un serviciu de tip restaurant, in raport cu care clientul sa fie mai mult sau mai putin multumit de calitatea serviciilor si conduita prestatorului (exemplu: mancare se vinde si in supermarket, dar nu presupune un serviciu de tip restaurant, si prin urmare nu se plateste bacsis la cumpararea acelor produse din magazin), evidentierea bacsisului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrarile la domiciliu”, se mai arata in proiect.

Patronul, obligat sa dea bacsisurile angajatilor

Operatorii economici sunt obligati sa dea sumele provenite din incasarea bacsisului integral salariatilor si sa il inregistreze in contabilitate.

Pentru salariat, sumele provenite din bacsis sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, se mai arata in proiectul de ordonanta.

Astfel, veniturile nu se cuprind in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.

Ideea impozitarii bacsisului nu este noua. In primavara anului 2015, in aprilie, Guvernul a adoptat, printr-o ordonanta de urgenta, prevederea ca sumele pe care clientii le lasa bacsis sa fie inregistrate pe bon fiscal separat si sa fie impozitate cu 16%. Autoritatile au renuntat la aceasta masura dupa cateva saptamani.

