UPDATE: Daniel Barbu, candidat ALDE la europarlamentare, urmarit penal

Daniel Barbu, fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), s-a prezentat, miercuri dimineata, la DNA. Acesta ar urma sa fie audiat in dosarul trezorierului PSD Mircea Draghici, acuzat ca ar fi delapidat cateva sute de mii de euro din subventiile ajunse la partid.

UPDATE: Daniel Barbu, fost președinte al AEP, a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupție.

Comunicatul DNA:

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr.294/VIII/3 din 2 aprilie 2019 și nr. 372/VIII/3 din 22 aprilie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale față de o persoană care, la data faptelor, deținea funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), cu privire la săvârșirea infracțiunii de neurmărire conform legii a respectării destinației subvențiilor (prev. de art. 10, lit. b, teza a II-a din Legea nr. 78/2000).

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 27 mai 2017 – 27 februarie 2019, în calitate de președinte al Autorității Electorale Permanente, suspectul nu ar fi urmărit, conform legii, destinația subvențiilor acordate formațiunilor politice, în sensul în care

– nu ar fi dispus, potrivit Legii finanțării activității partidelor politice (art. 44 din Legea nr. 334/2006 republicată), verificări anuale pentru fiecare partid, privind respectarea prevederilor legale referitoare la venituri (inclusiv cele provenite din fonduri publice, subvenții) și cheltuieli

– ar fi stopat unele controale aflate în curs.

Concret, printr-o adresă din data de 22.01.2019, ca urmare a unei scrisori adresate Autorității Electorale Permanente de către trezorierul unui partid, în calitate de președinte al AEP, suspectul ar fi dispus în mod discreționar, oprirea controalelor inițiate prin ordine de serviciu de către directorul structurii competente, controale ce vizau respectiva formațiune politică.

În dispozițiile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale nu există nicio prevedere legală care să permită oprirea unui control dispus de directorul structurii competente din cadrul AEP.

Deși a luat cunoștință prin angajații AEP de ”unele nereguli cu referire la utilizarea subvențiilor ”, nu a fost de acord cu solicitarea unuia dintre angajați săi de a se relua controalele suspendate din dispoziția sa, preferând să își dea demisia în data de 27.02.2019 din funcția de președinte al AEP.

La data de 24 aprilie 2019, persoanei i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în conformitate cu prevederile art. 307 din CPP.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

“Nu am niciun comentariu de facut”, a declarat acesta, la intrarea in sediul DNA, potrivit Digi24.

Dupa aproximativ o jumatate de ora, fostul presedinte al AEP a iesit din sediul DNA si a stat de vorba cu jurnalistii.

“Fiecare partid poate cheltui banii dupa cum doreste, potrivit normelor legale”, a declarat Daniel Barbu. El a precizat ca nu AEP poate decide daca un partid a cheltuit banii in mod legal sau nu.

“Autoritatea (AEP – n.red.) nu va poate spune daca banii au fost cheltuiti potrivit legii sau nu, ci doar DNA. Nu presedintele sau alta persoana din Autoritate poate hotari daca un partid a cheltuit bine sau nu banii”, a adaugat Barbu.

Acesta a mai precizat ca AEP a colaborat cu DNA, institutia punand la dispozitia Directiei toate documentele solicitate in acest sens.

In luna ianuarie, Daniel Barbu, din pozitia de presedinte al AEP, a cerut oprirea controlului facut de institutie asupra modului in care PSD a utilizat subvenitiile primite de la stat.

El a demisionat de la conducerea AEP, in luna februarie a acestui an, deoarece candideaza la alegerile europarlamentare, pe listele ALDE.

Norica Nicolai, Daniel Barbu si Renate Weber deschid lista ALDE pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.

Amintim ca Mircea Draghici a fost pus sub acuzare de DNA pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, intr-un dosar legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca subventie.

Potrivit DNA, in calitate de trezorier al PSD, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand partidului, Mircea Draghici, care are calitatea de suspect in dosar, si-ar fi insusit suma de 380.000 euro prin incheierea unui contract de inchiriere a unui imobil, avand un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenita din subventii in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata partiala in proportie de peste 2/3 a unui imobil.

Directia Nationala Anticoruptie a extins, luni, urmarirea penala fata de Draghici, cu privire la o alta infractiune de delapidare.

ziare.com