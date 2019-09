Dancila rezolva problema salariilor din ministerele fara titular schimband Codul Administrativ prin OUG

Guvernul a modificat, joi, printr-o ordonanta de urgenta Codul Administrativ, astfel incat secretarii generali sa poata lua decizii in ministerele ramase fara titular.

“In sedinta de guvern de azi a fost adoptat un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Administrativ. Prin aceasta modificare se consolideaza atributiile secretarilor generali din ministere, pentru evitarea unor disfunctionalitati majore in administratia publica.

Actul normativ prevede ca secretarul general al ministerului are rolul de a asigura continuitatea activitatii institutiei care, in situatia vacantei functiei de ministru sau pe perioada in care ministrul se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor, dobandeste atributia de ordonator principal de credite”, a spus purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.

El a precizat ca decizia a fost necesara tinand cont de recentul blocaj in functionarea unor ministere si a Guvernului.

“Prin aceasta modificare se rezolva problema inregistrata la Ministerul Energiei, la Ministerul Mediului si Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, unde, in acest moment, nu exista un ordonator principal de credite in legislatie, care sa semneze toate aceste acte despre care am vorbit”, a mai spus Barbu.

La inceputul sedintei de guvern, Viorica Dancila a spus ca prin aceasta ordonanta de urgenta se va debloca plata salariilor angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si relatia cu Parlamentul, precum si din institutiile subordonate.

Premierul nu a ratat ocazia de a lansa din nou un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, afirmand ca din cauza jocului sau electoral oamenii au de suferit.

“Am convocat o sedinta extraordinara de guvern pentru a adopta solutii urgente, necesare in cateva cazuri care nu suporta amanare. Vom debloca plata salariilor angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si relatia cu Parlamentul, precum si din institutiile subordonate.

Resping ferm abordarea domnului presedinte Iohannis, avand in vedere ca oamenii sunt cei care au de suferit din cauza jocului electoral.

Cetatenii ne-au acordat votul pentru a lua masuri si a gasi solutii la problemele lor si nu pentru a asista la tactici de campanie fundamentate pe interese politice. Nu avem timp de pierdut cu polemici politice. Completam printr-o ordonanta de urgenta Codul Administrativ, in sensul consolidarii atributiilor secretarului general al ministerului inalt functionar public, care are rolul de a asigura continuitatea activitatii institutiei.

Concret, secretarul general al ministerului va fi ordonator principal de credite, in situatia vacantei functiei de ministru sau in cazul in care ministrul se afla in imposibilitatea absoluta a exercitarii atributiilor”, a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern de joi.

Premierul le-a cerut secretarilor generali din ministerele Mediului, Energiei si pentru Relatia cu Parlamentul, ramase fara titular dupa demisia ministrilor ALDE, sa se ocupe de plata salariilor angajatilor.

“Astfel, vor putea fi platite salariile angajatilor din ministere si din institutiile subordonate, vor fi achitate facturile si onorate obligatiile contractuale si de plata, inclusiv cele care decurg din implementarea proiectelor finantate din fonduri europene.

Solicit secretarilor generali din cele trei ministere sa se ocupe cu prioritate de plata salariilor angajatilor, pentru ca nu este corect ca oamenii sa aiba de suferit din cauza unor ambitii electorale”, a subliniat Dancila.