Dancila, intalnire cu Timmermans si Juncker: Romania renunta la reformele controversate din sistemul judiciar

Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa intalnire, atat Executivul, cat si Comisia Europeana au transmis comunicate similare, prin intermediul carora anunta ca “Romania renunta la reformele controversate din sistemul judiciar” si reia imediat dialogul in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

“Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au salutat angajamentul Guvernului Romaniei de a nu avansa reformele controversate din sistemul judiciar si reluarea imediata a dialogului in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, cu scopul de a inregistra progrese in reformele din sistemul judiciar si in lupta impotriva coruptiei.

Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul Comisiei Europene de a lucra in stransa cooperare cu autoritatile romane pentru a gasi solutii in privinta aspectelor legate de statul de drept si pentru a relua progresele in cadrul MCV”, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.

Un mesaj similar a venit si din partea Comisiei Europene.

“Presedintele Jean-Claude Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans au salutat angajamentul Guvernului roman de a nu continua reformele judiciare controversate si de a relua imediat dialogul in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru a progresa in reformele judiciare si lupta impotriva coruptiei. Acestia au reconfirmat ca CE este pregatita sa colaboreze cu autoritatile romane pentru a gasi solutii la problemele legate de statul de drept si pentru a relua progresul in cadrul MCV”, a declarat pentru Ziare.com un purtator de cuvant al Comisiei.

De asemenea, Juncker si Timmermans “au salutat abordarea europeana a prim-ministrului Viorica Dancila si sprijinul Guvernului Romaniei pentru proiectul european, precum si dorinta de a continua colaborarea stransa cu Comisia Europeana”.

In cadrul intrevederii, au fost discutate si rezultatele alegerilor europarlamentare.

“Presedintele Juncker i-a multumit premierului Viorica Dancila pentru activitatea excelenta de pana acum a Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, care a inchis peste 100 de dosare, dintre care cele mai importante sunt cele privind Politia Europeana de Frontiera si Garda de Coasta, Autoritatea Europeana pentru Munca, Directiva Copyright si Directiva Gaz. Presedintele CE a subliniat ca aceasta abordare trebuie sa continue, in special in ceea ce priveste avansarea Cadrului Financiar Multianual si pregatirea Agendei Strategice 2019-2024”, se mai arata in comunicatul Executivului.

Dupa intalnirea cu cei doi oficiali, prim-ministrul a postat cateva fotografii pe contul sau de Twitter, unde a precizat ca a avut un dialog constructiv cu acestia.

“Dialog foarte constructiv cu @JunckerEU si @Timmermans pe prioritatile UE pentru urmatorul ciclu legislativ si rezultatele bune obtinute de @ro2019eu. Romania a avut intotdeauna o abordare europeana si va continua sa-si consolideze cooperarea cu Comisia Europeana”, a scris Dancila pe reteaua de microblogging.

ziare.com