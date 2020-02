Coronavirus: Elvetia confirma primul caz, Spania raporteaza o noua imbolnavire

Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica.

Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune, relateaza Reuters.

Pe de alta parte, o femeie din Barcelona care a mers recent in nordul Italiei a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii pe Twitter.

Acesta este al doilea caz inregistrat in Spania continentala, dupa ce anterior a fost anuntata o contaminare in Catalonia. Un alt caz a fost confirmat pe insula Tenerife – un turist italian.

Noul virus a provocat deja moartea a peste 2.600 de persoane, majoritatea in China, si s-au raspandit in alte circa 30 de tari. Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 80.147. Cea mai mare focar din Europa se afla in Italia, cu aproximativ 260 de cazuri de coronavirus.

ziare.com