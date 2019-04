Consiliul UE a aprobat directiva europeană privind drepturile de autor. Reforma copyright in online va fi aplicata in toate statele in cel mult doi ani

​Consiliul Uniunii Europene a aprobat, luni, noua directivă europeană privind drepturile de autor, pe care statele membre trebuie să o transpună în legislația națională în termen de 24 de luni de la publicare, potrivit unui anunț al Comisiei Europene. Noile reguli, precum și altele, ce permit accesul mai facil la conținut radio-TV pe platforme online, în străinătate, vor fi semnate la Parlamentul European miercuri, 17 aprilie.

Potrivit președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, “prin acordul de azi, adaptăm reglementările privind drepturile de autor la era digitală. Europa va avea acum reguli mai clare ce garantează remunerație corectă pentru creatori, drepturi solide pentru utilizatori și responsabilitate pentru platforme. În ceea ce privește completarea pieței unice digitale a Europei, reforma drepturilor de autor este piesa lipsă”.

Masurile deja votate de Parlamentul European au intrunit sprijinul a 19 tari; Finlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia si Suedia s-au opus, iar Belgia, Estonia si Slovenia s-au abtinut, transmite DPA.

“Sunt foarte bucuros ca am obtinut un text echilibrat, creand oportunitati multiple pentru sectoarele de creatie europene, care vor prospera si vor reflecta mai bine diversitatea noastra culturala si alte valori comune europene, dar si pentru utilizatori, a caror libertate de exprimare pe Internet va fi consolidata”, a declarat ministrul Culturii, Daniel Breaz, potrivit unui comunicat de presa al Consiliului UE.

Votul de luni a constituit ultimul pas inaintea intrarii in vigoare, procedura care urmeaza sa dureze doi ani.

Iata care sunt pe scurt noile reguli privind drepturile de autor in mediul digital votate azi in PE:

Platformele de Internet sunt responsabile pentru continutul incarcat de utilizatori

Directiva nu se aplica in mod explicit asupra anumitor materiale incarcate, precum meme sau GIF-uri

Linkuri catre articole de stiri, insotite de cuvinte simple sau extrase foarte scurte, pot fi partajate gratuit

Jurnalistii trebuie sa primeasca o cota-parte din toate veniturile legate de drepturile de autor obtinute de editorii lor

Platformele nou-infiintate sunt supuse unor obligatii reduse

Reforma copyright-ului a fost adoptata in ciuda criticilor care aratau ca va afecta liberul schimb de informatii online.

S-au pronuntat impotriva masurilor preconizate si furnizori de servicii online cum ar fi Wikipedia, Google si YouTube, iar in Europa au avut loc manifestatii in special contra articolului 13, care obliga platformele media sociale sa se asigure in momentul publicarii materialelor ca nu sunt incalcate drepturile de autor.

Aplicarea unor filtre la incarcarea de continut presupune si plata drepturilor de autor ale editorilor de catre platforme de tipul Google News, pentru afisarea unor fragmente in rezultatele cautarilor. In acelasi timp, pentru editorii mici ar fi mai greu sa negocieze cu Google.

DPA mentioneaza ca legislatia similara adoptata in 2013 in Germania nu a asigurat venituri semnificative pentru editori.