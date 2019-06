Comisia de la Venetia critica dur OUG-urile din Justitie. Despre Sectia Speciala: obstacol in lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate

Comisia de la Venetia critica modul prin care Guvernul Viorica Dancila a legiferat in justitie cu ajutorul ordonantelor de urgenta, potrivit unui aviz dat de organismul international cu privire la emiterea OUG 7/2019 si OUG 12/2019, acte nirmative care au scos in strada mii de magistrati, la inceputul acestui an.

Comisia de la Venetia este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional.

“Cel mai ingrijorator, Guvernul continua sa promoveze modificari legislative prin ordonante de urgenta.

In vreme ce Constitutia prevede in mod clar ca acestea ar trebui sa fie masuri exceptionale, legislatia promovata prin OUG a devenit o rutina.

Normele fundamentale ale functionarii institutiilor-cheie ale statului se schimba prea repede si prea des, fara o pregatire si fara consultari, ceea ce ridica intrebari legitime cu privire la soliditatea rezultatului si a motivelor reale care stau la baza unora dintre aceste schimbari.

Textele juridice rezultate nu sunt clare. Aceasta practica slabeste controlul extern asupra Guvernului, contravine principiului separarii puterilor si perturba securitatea juridica.

Comisia de la Venetia invita autoritatile romane sa limiteze drastic utilizarea OUG-urilor,” se arata in avizul Comisiei de la Venetia.

Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste modificarile ulterioare aduse celor trei legi in domeniul justitiei, acestea ar trebui sa se faca printr-o procedura legislativa normala.

Comisia de la Venetia mai arata ca raman neclare motivele pentru infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din justitie (SS), cu o competenta definita vag.

“Procurorii pe pozitii inalte din aceasta sectie au fost numiti in cadrul unui regim tranzitoriu, care a eliminat de facto aripa procurorilor din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) din procesul de luare a deciziilor, care nu este in acord cu conceptul institutional al CSM.

Nu este clar in ce masura procurorii din cadrul sectiei si procurorul sef al acesteia se afla sub controlul ierarhic integral al procurorului general.

Intrucat sectia nu ar fi in masura sa solutioneze in mod eficace toate cauzele care intra in sfera sa de competenta, aceasta risca sa constituie un obstacol in calea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate”, explica specialistii Comisiei de la Venetia.

ziare.com