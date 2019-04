CCR amână pentru 20 mai decizia care l-ar putea scăpa pe Dragnea de condamnare. 20 mai e si data termenului de la Curtea Suprema

Curtea Constituţională a amânat vineri, pentru 20 mai, decizia asupra sesizării vicepreședintelui Camerei Deputaților, Florin Iordache, pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupție de la instanța supremă, potrivit surselor HotNews. Data coincide cu cea stabilită de Curtea Supremă pentru dosarul în care Liviu Dragnea este judecat și pentru care a fost condamnat, în primă instanță, la trei ani și jumătate de închisoare cu executare.

Decizia de a amâna, pentru a treia oară pronunțarea, a fost luată pe motiv că nu s-au primit toate răspunsurile de la toate țările de la care s-a cerut punct de vedere prin agentul Comisiei de la Veneția, au declarat surse oficiale.

Dacă CCR constată un conflict juridic între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție, sentinţele din prima instanţă în cazuri de corupție ar putea fi contestate și desființate, iar procesele reluate de la zero. O astfel de hotărâre l-ar putea scăpa pe Liviu Dragnea de condamnarea la trei ani și jumătate de închisoare în procesul angajărilor fictive.

Până acum, Curtea Constituțională a mai amânat de două ori decizia și a solicitat instanței supreme și CSM noi documente, inclusiv un studiu comparativ pe țări privind completurile de 3. Între timp, instanța supremă a trimis CCR un al preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Uniunea Europeană, care arată că Austria este singura țară din Uniunea Europeană unde la Curtea Supremă de Justiție există completuri specializate pe fapte de corupție.

Liviu Dragnea a spus, joi, că efectul unei decizii favorabile a Curţii Constituţionale ar fi reluarea de la zero a procesului.”Ce efecte ar putea avea pentru mine? Că se reia procesul. Adică se reia toată această perioadă în care am stat până acum. Ce va face CCR-ul mâine? O să discutăm după… Eu, ştiţi bine, nu cred că a fost vreo excepţie, indiferent care au fost deciziile CCR, le-am respectat şi am comentat puţin, aproape deloc, despre ce a decis Curtea Constituţională. Au fost decizii care au dat câştig de cauză unora, altă dată altora, au acceptat, au respins, dar judecătorii CCR trebuie respectaţi şi toate deciziile trebuie respectate”, a spus Dragnea, întrebat cum ar influența decizia CCR dosarul în care este judecat.