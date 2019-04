CCR amana cu o zi decizia privind completurile specializate de la Inalta Curte

Curtea Constitutionala a discutat, miercuri, sesizarea depusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu completurile specializate.

CCR a decis amanarea pronuntarii in cazul acestui conflict pentru joi, la ora 10:00.

Este vorba chiar de exceptia ridicata de avocatii lui Liviu Dragnea in procesul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman (Dosarul “Bombonica”), in care politicianul contesta o condamnare pe fond la 3 ani si 6 luni cu executare.

În numele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache a reclamat faptul că instanţa supremă nu are completuri de 3 judecători specializate în fapte de corupţie, aşa cum este în cazul completurilor de 5. Dacă judecătorii acceptă sesizarea, toate sentinţele în prima instanţă pot fi contestate, iar procesele s-ar putea relua.

In cazul in care CCR constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala, la Inalta Curte s-ar repeta situatia din cazul completurilor de 5 judecatori. O parte din sentinte vor fi anulate, cazurile vor fi rejudecate, iar Inalta Curte ar trebui sa formeze astfel de completuri.

Florin Iordache a sustinut pozitia Camerei Deputatilor, in numele presedintelui Liviu Dragnea, acuzand Inalta Curte ca a incalcat legea la formarea completurilor care au judecat cazuri de coruptie. In plus, el a cerut CCR sa se pronunte si cu privire la calea de urmat pentru “indreptarea greselilor”.

In schimb, Cristina Tarcea a subliniat ca Inalta Curte a respectat intotdeauna legea si a adus o multime de argumente, invocand inclusiv faptul ca Florin Iordache nu avea dreptul sa sesizeze Curtea si subliniind efectul major pe care o decizie a Curtii data in favoarea reclamantului ar afecta instantele din intreaga tara.

Intrebata de jurnalisti, sefa ICCJ a admis ca presiuni asupra Inaltei Curti s-au facut intotdeauna, dar in ultimul an si jumatate au fost mai mari ca oricand.

surse: Digi 24, ziare.com