CCR a respins toate sesizarile depuse in cazul OUG 14, cea care a abrogat controversata OUG 13

Curtea Constitutionala a respins astazi cele 17 sesizari de neconstitutionalitate care vizau OUG 14/2017, ordonanta care a abrogat controversata OUG 13/2017 de modificare a codurilor penale, prin care erau dezincriminate total sau partial mai multe infractiuni.

Exceptiile de neconstitutionalitate ale OUG 14/2017 erau pe rolul CCR de aproape 2 ani. Prima sesizare a fost facuta pe 8 martie 2017, iar cea mai recenta pe 25 ianuarie 2019.

Printre VIP-urile care au ridicat aceasta exceptie in dosarul lor se numara fostul sef al CJ Braila, Gheorghe Bunea Stancu, fostul director Hidroelectrica, Eugen Pena, sau fosta sefa DIICOT, Alina Bica. In general era vorba de acuzatii de abuz in serviciu, avand in vedere ca prin OUG 13 era dezincriminata partial aceasta infractiune.

Inca din primele zile de dupa adoptarea OUG 14, au fost lansate numeroase semnale ca Guvernul PSD-ALDE ar fi conceput textul ordonantei de asa maniera incat sa pice un eventual test de neconstitutionalitate.

Concret, OUG 14 a avut doua articole: prin unul se abroga OUG 13, prin al doilea se aduceau modificari Codului de procedura penala. Una dintre modificari continea o prevedere evident contrara unei decizii a Curtii Constitutionale din 2014.

Pe de alta parte, ambele OUG au ajuns in Parlament, ca proiecte legislative, si au fost promulgate ca legi. Exista o Legea de respingere a OUG 13 si o Lege de aprobare a OUG 14.

In momentul in care le-a promulgat, Iohannis i-a spus fostului premier Grindeanu: “Voi promulga aceste legi maine si atunci avem intrunite toate conditiile pentru a trece, domnule prim-ministru, la normalizarea situatiei.

Am mentionat intr-o alocutiune recenta care sunt, dupa parerea mea, marjele de miscare pentru revenirea la o munca pozitiva, normala si in interesul Romaniei din partea Guvernului, si consider ca ele sunt intrunite”.

