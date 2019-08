Cat a costat elicopterul privat cu care a venit Dancila la Iasi? Premierul zice ca e dreptul PSD, Fifor ii sopteste, inflamat: “Ei, asta-i buna!” (VIDEO))

Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, cat a costat deplasarea sa cu elicopterul in aceasta vizita, moment in care vicepremierul Mihai Fifor, aflat langa ea, i-a soptit: “Ei, asta-i buna!”. Viorica Dancila a spus ca nu sunt bani publici, ci fondurile PSD, pentru care partidul are dreptul sa ia decizii, relateaza Ziare.com.



Intrebata cu ce a venit la Iasi, primul raspuns a fost dat de Mihai Fifor, presedinte executiv al PSD: “Deplasarea s-a facut cu un elicopter. E un elicopter angajat de PSD, platit din fondurile PSD”.

Intrebata in continuare daca stie cat se face de la Bucuresti la Iasi cu masina sau cu trenul, Viorica Dancila a raspuns: “Am venit de foarte multe ori cu masina. Este prima oara cand vin cu elicopterul. Am spus ca o sa vin in fiecare judet al tarii. Ca sa pot sa ajung in fiecare judet, trebuie sa apelez de multe ori si la acest mijloc de transport, dar am venit de fiecare data cu masina, stiu acest lucru. Probabil acesta este si motivul pentru care facem toate eforturile pentru a putea dezvolta infrastructura in Romania”.

Ea a spus ca de aceea Guvernul apeleaza si la fonduri europene, si la cele bugetare si a spus ca sunt multe obstacole pe care guvernantii le dau la o parte.

De asemenea, intrebata ce la transmite oamenilor blocati in trafic pe DN1, Dancila a replicat: “Va dati seama ca si eu merg pe DN1, si eu am stat in trafic, le inteleg supararea, dar cred ca suntem singurul Guvern care am facut (a facut – n.r.) ceva concret. Sa nu uitam ca Ploiesti-Comarnic-Brasov, Guvernul Romaniei s-a dus cu un raport si cu OUG in CSAT pentru ca sa grabim lucrarile si aceasta autostrada sa devina de importanta nationala, tocmai pentru ca ne dorim sa incepem cat mai repede”.

In momentul in care Viorica Dancila a fost intrebata cat a costat deplasarea sa cu elicopterul la Iasi, Mihai Fifor i-a soptit: “Ei, asta-i buna!” De altel, pe tot parcursul conferintei de presa, Fifor i-a facut unele sugestii de raspuns in soapta.

“Nu am de unde sa stiu. La partid, a fost platit de partid”, a replicat si Dancila.

“Faceti o solicitare catre partid si o sa va raspundem”, a spus si Fifor.



Intrebata daca va merge cu elicopterul intreaga campanie electorala si daca este acelasi elicopter pe care il folosea Liviu Dragnea, ea a raspuns: “Eu nu stiu ce elicopter folosea dl Liviu Dragnea. Nu-mi cereti mie sa fac o monitorizare a firmei sau a elicopterului pe care il folosea dl Liviu Dragnea sau pe care il folosesc alti lideri de partid. Eu cred ca este la latitudinea partidului ca sa poata sa-si faca campania, sa poata sa ajunga in cat mai multe locuri si sa ia anumite decizii. Nu folosim bani publici, asa cum ii folosesc altii, nu cautam sa facem campanie folosind fondurile publice. Eu cred ca este dreptul partidului sa ia anumite decizii, mai ales atunci cand timpul nu permite sa ajungi in foarte multe locuri in acelasi timp, locuri mai indepartate. Ganditi-va ca este si activitatea guvernamentala, si trebuie sa desfasor si activitatea de partid si atunci, ca sa pot ajunge in locurile mai indepartate, cautam mijloacele cele mai potrivite”.

Partidele au primit, pentru luna august, de la bugetul de stat, subventii de 19,7 milioane de lei, peste jumatate din suma, respectiv 11,2 milioane mergand catre PSD, potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanente. (Ziare.com)