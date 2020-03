Carrefour blocheaza preturile pana la Pasti pentru 500 de produse de baza

Lista completa poate fi consultata pe site-ul Carrefour, in sectiunea https://carrefour.ro/preturi-blocate/ “,Decizia este in intregime a Carrefour, luata independent, cu responsabilitate. Aceasta inseamna ca in continuare furnizorii companiei lucreaza pe o piata libera, si ca pretul produselor furnizate se formeaza in functie de cerere si oferta, de stocuri, materii prime, dificultati logistice sau operationale, se arata in comunicatul companiei.Mai mult, in cadrul aceluiasi demers de cumparaturi responsabile, clientii care si-au instalat Carrefour App pot vizualiza produsele din fiecare categorie, isi pot pregati o lista de cumparaturi, planificand in avans modul de aprovizionare.Ulterior, tot utilizand Carrefour App, pot face cumparaturi in siguranta (scanand si platind, fara a le mai scoate pe banda la casa de marcat), din magazine.Sau, daca decid sa ramana in siguranta caminului, pot comanda pe Carrefour.ro si din platforma BRINGO. Volumul solicitarilor din aceasta perioada este extrem de mare, si in ciuda eforturilor, e nevoie de mai multa rabdare decat de obicei in plasarea si asteptarea livrarii comenzilor, anunta compania.“,Masura plafonarii preturilor se aplica in perioada 25 martie – 19 aprilie, adaptata la particularitatile fiecarui format de magazin din portofoliul Carrefour – Carrefour Express / Carrefour Supermarket / Carrefour Hypermarket si online pe www.carrefour.ro. ( Business24