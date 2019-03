Brexit: Juncker si May au ajuns la un compromis pe ultima suta de metri. Vot decisiv, azi, in Parlamentul de la Londra

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si premierul britanic, Theresa May, au ajuns luni seara la un compromis in ceea ce priveste frontiera irlandeza dupa Brexit. Asta inseamna ca acordul initial negociat de UK si UE se modifica, iar Parlamentul britanic ar putea sa il aprobe intr-un vot decisiv in cursul zilei de azi.

“Premierul (May – n.red.) si cu mine am ajuns la o intelegere in privinta unui instrument cu caracter obligatoriu in legatura cu acordul de retragere. Acest instrument ofera clarificari si garantii legale semnificative privind natura (mecanismului – n.red.) backstop”, a anuntat Juncker intr-un comunicat.

Seful CE a subliniat ca si premierul Irlandei, Leo Varadkar, a fost de acord cu aceste schimbari in acordul pe Brexit.

Pe de alta parte, Theresa May a explicat ca “Marea Britanie se va putea retrage unilateral din (mecanismul – n.red.) backstop”, in cazul unui esec al negocierilor cu UE pe tema relatiilor de dupa Brexit.

“Daca vreuna dintre parti ar actiona cu rea credinta, exista o cale legala pentru cealalta parte sa se retraga”, a adaugat si Juncker.

Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la “modificari obligatorii din punct de vedere juridic” ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, transmite AFP.

“In seara aceasta, la Strasbourg, premierul (Theresa May) a obtinut schimbari obligatorii din punct de vedere juridic, care intaresc si imbunatatesc Acordul de retragere si declaratia politica”, a anuntat Lidington.

El a promis parlamentarilor prezentarea a doua documente.

“Primul confirma faptul ca UE nu poate incolti Marea Britanie in plasa de siguranta pe o perioada nedeterminata”, a spus liderul britanic, referindu-se la clauza de “backstop”, dispozitie care prevede mentinerea, ca ultima solutie, a Regatului Unit intr-o uniune vamala pentru a evita revenirea la o frontiera fizica intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.

In plus, “instrumentul comun reflecta angajamentul Regatului Unit si al UE de a depune eforturi pentru a inlocui plasa de siguranta cu masuri alternative pana in decembrie 2020”.

Lidington a cerut parlamentarilor sa voteze pentru acordul astfel “imbunatatit”, care va fi prezentat marti, spunand ca acesta va fi singurul acord care se va afla pe masa.

“Maine va trebui sa faceti o alegere fundamentala, sa votati pentru acest acord imbunatatit sau sa aruncati tara intr-o criza politica”, a avertizat vicepremierul britanic.

