Boris Johnson ameninta Parlamentul ca va retrage legea privind Brexitul si va cere anticipate

Premierul britanic Boris Johnson i-a avertizat marti pe deputatii Camerei Comunelor ca, daca acestia vor intarzia adoptarea legislatiei privind Brexitul, el va renunta la orice incercare de a obtine ratificarea de catre legislativ a acordului de retragere din UE si va cere in schimb convocarea alegerilor anticipate.

Dupa ce sambata s-a vazut obligat de Camera Comunelor sa ceara Uniunii Europene inca o amanare a Brexitului, ceea ce anterior promisese ca nu va face, Boris Johnson incearca acum sa-i convinga pe deputati sa aprobe intr-un ritm accelerat legislatia privind Brexitul astfel incat acesta sa devina efectiv pe 31 octombrie.

Astfel, Camera Comunelor are marti pe ordinea de zi un vot asupra legii privind acordul de retragere din UE (Withdrawal Agreement Bill) si unul asupra calendarului adoptarii legislatiei aferente.

Dar, la fel cum s-a intamplat sambata, cand deputatii au amanat votul asupra acordului de retragere pana la adoptarea legislatiei de implementare a acestuia, si de data aceasta premierul Johnson ar putea pierde in parlament.

Prin urmare, seful executivului le-a transmis deputatilor ca daca nu ii vor adopta calendarul adoptarii legislatiei Brexitului el va retrage legislatia si va cere alegeri anticipate, la care se va prezenta sub sloganul “Sa facem Brexitul” (Get Brexit Done). Dar si pentru convocarea anticipatelor are nevoie de un vot al Camerei Comunelor.

Daca Boris Johnson pierde la oricare din cele doua voturi de marti, el isi va vedea zadarnicit planul de a realiza Brexitul pe 31 octombrie si va trebui sa accepte o amanare a iesirii din UE pana la un termen acceptat de liderii europeni.

Dar si daca cele doua voturi ii vor fi favorabile lui Johnson, adversarii sai tot vor putea sa-i saboteze planurile, cum ar fi de pilda adoptarea unor amendamente care sa-i ceara post-Brexit o relatie mai stransa cu UE.