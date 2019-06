BEC, rezultate finale: PNL- 10 mandate, PSD- 9 mandate, USR-PLUS – 8 mandate

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, luni, la o săptămână după alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, rezultatele finale ale scrutinului, PNL obţinând 10 mandate de europarlamentar, PSD – 9 mandate, Alianța 2020 USR-PLUS-8 mandate, iar ProRomânia, PMP, și UDMR, câte două mandate.În ceea ce privește alegerile europarlamentare, PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate și a obținut 10 mandate de europarlamentar, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate și a obținut 9 mandate de europarlamentar, Alianța 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate și a obținut 8 mandate, informeaza Mediafax.

Formațiunile ProRomânia, Partidul Mișcarea Populară și UDMR au obținut, fiecare, câte două mandate de europarlamentar. Astfel, candidații care vor merge în Parlamentul European sunt: PNL: Ioan-Rareș Bogdan

Mircea-Gheorghe Hava

Siegfried Vasile Mureșan

Vasile Blaga

Adina-Ioana Vălean

Daniel Buda

Dan-Ștefan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian-Silviu Bușoi

Marian-Jean Marinescu PSD:

Rovana Plumb

Carmen-Gabriela Avram

Iulian-Claudiu Manda

Cristian-Vasile Terheș

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Adrian-Dragoș Benea

Victor Negrescu USR-PLUS:

Dacian Julien Cioloș

Cristian Ghinea

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Clotilde-Marie-Brigitte Armand

Ioan-Dragoș Tudorache

Nicolae-Bogdănel Ștefănuț

Vlad-Marius Botoș

Ramona-Victoria Strugariu UDMR:

Iuliu Wikler

Lorant-Gyorgy Vincze PMP:

Traian Băsescu

Eugen Tomac Pro România:

Victor Ponta

Corina Crețu În cazul europarlamentarilor ProRomânia, Victor Ponta a anunțat încă din luna februarie că nu va merge în Parlamentul European, locul său urmând a fi luat de următorul candidat, respectiv fostul premier Mihai Tudose. Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente a fost de 18.267.256, iar numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale care s-au prezentat la urne a fost de 9.352.472. Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 9.069.822, iar numărul voturilor nule 274.415. (Mediafax)