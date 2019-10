Barna, după acuzele Rise Project: „E ca și cum ne-am supăra pe Hagi că n-a înscris de fiecare dată”

​Dan Barna reacționează după articolul Rise Project privind perioada sa de antreprenoriat în domeniul fondurilor europene. „E ca și cum ne-am supăra pe Hagi că n-a înscris de fiecare dată. Lucrurile sunt foarte clare, am fost deschis, nu am nimic de ascuns”, a declarat liderul USR.

Liderul USR susține, într-o declarație pentru Mediafax, că „este cumva firesc într-o campanie electorală să existe genul ăsta”.

”Am văzut că este un articol foarte lung. Sunt onorat că Rise și-a alocat resurse în ultimele două luni pentru această documentare. Este cumva firesc într-o campanie electorală să existe genul ăsta de demersuri. Am văzut că au ales doar câteva dintre proiectele în care structurile de economie socială n-au rezistat după perioada de sustenabilitate. Perspectiva aparține jurnaliștilor. Pot doar să spun că am fost transparent. În cele două luni de verificare minuțioasă am avut ocazia să stau o oră de vorbă cu cei de la Rise. Nu e prima dată când se vorbește de activitatea mea anterioară intrării în politică”, a declarat pentru Mediafax Dan Barna.

El a reamintit că toate proiectele realizate de compania în care a activat au fost monitorizate, verificate și rambursate integral de către autoritățile de management române și europene.

”Ceea ce se sugerează în acel articol este ca și cum i s-ar reproșa unui fotbalist că nu au ieșit toate fazele perfecte. Dincolo de asta, e ca și cum ne-am supăra pe Hagi că n-a înscris de fiecare dată. Lucrurile sunt foarte clare, am fost deschis, nu am nimic de ascuns. (…) Perspectiva din care e abordat articolul este semnificativ extrasă din context, cumva și selecția atentă doar a celor câțiva nemulțumiți, fiind ignorați zecile de beneficiari. Informația este luată pe bucățele particulare, fiind ignorat contextul larg al implementării, într-un context în care linia respectivă de finanțare fiind la început nu avea cele mai bune premise să asigure sustenabilitatea”, a conchis Barna.

Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eșecuri care au costat aproape șase milioane de euro, scrie Rise Project într-un material în care se afirmă că ”șeful USR, partidul care a inițiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE. Articolul despre Dan Barna a fost publicat în ziua în care liderul USR merge la Cotroceni la consultările cu președintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui nou premier.

HotNews