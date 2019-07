Atentie, turisti! Revin furtunile puternice in Grecia. Avertisment de la MAE

Este a treia zi consecutiv cand Ministerul de Externe emite o avertizare de calatorie pentru romanii care ajung in Grecia.

MAE informeaza intr-un comunicat de presa ca serviciul de meteorologie din Grecia a emis o prognoza de vreme nefavorabila pentru perioada 13-14 iulie 2019, respectiv ploi torentiale, furtuni si vant in rafale.

Zonele afectate de vremea nefavorabila severa sunt Marea Ionica de Nord, Epir, zona de vest a Greciei Centrale, centrul si estul Macedoniei, Thesalia, insulele Sporade de Nord si insulele din Nordul Marii Egee.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +30 210 6728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta, transmite ministerul.

Romanii care se afla intr-o situatie de urgenta pot suna si la Ambasada Romaniei in Republica Elena +30 6978996222 si Consulatul General al Romaniei la Salonic +306906479076.

Totodata, MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia “Calatoreste in siguranta” (disponibila gratuit in “App Store” si “Google Play”), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.