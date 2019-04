Andrei Caramitru nu mai este consilierul liderului USR, Dan Barna: Am aflat si eu din presa de opiniile sale, prea des

Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat intr-un mesaj intern obtinut de MEDIAFAX ca a decis impreuna cu Andrei Caramitru “sa inceteze relatia presedinte – consilier”, precizand ca a aflat din presa, “prea des”, opiniile acestuia.

“Ii multumesc lui Andrei Caramitru pentru munca depusa la definitivarea si comunicarea unui program de guvernare consistent. Este o premiera necesara pentru Romania: programul de guvernare se face prin dialog, nu intr-o debara, cum fac celelalte partide. Am apreciat competenta in economie a lui Andrei inca de la prima noastra intalnire si trebuie sa recunosc ca are un potential politic real. Cred ca acum e un om politic pe propriile picioare, si poate aduce contributii valoroase. Am aflat si eu din presa de opiniile sale, prea des. Andrei are drumul sau si este un om valoros care a venit spre USR pentru ca USR este alternativa care va schimba Romania”, arata Dan Barna in mesajul intern trimis colegilor sai de partid.

El mai arata ca “Andrei nu are nevoie de o titulatura de consilier al meu pentru a conta”.

“Odata terminata partea economica din program, Andrei ramane un comunicator pe propriile picioare. De aceea, am decis amandoi ca e mai bine sa incetam relatia presedinte – consilier. Andrei Caramitru ramane un membru si o resursa in USR, cu propria cale”, se mai arata in mesajul obtinut de MEDIAFAX.

Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR, Dan Barna, a reactionat, dupa adoptarea in Parlament a codurilor penale, spunand ca PSD-ALDE si UDMR “s-au scapat si albit, in bloc” prin votul pe care l-au dat la proiectele de lege.

“Grijania voastra de nenorociti! S-au << scapat >> si albit, in bloc. Inclusiv violatorii, pedofilii, criminalii sunt scapati. Cu voturile UDMR. Nu vom uita asta. Locul vostru – borfasilor de la PSD/ALDE/UDMR – este la puscarie sau in exil unde sa muriti de foame – nici gunoieri sa nu va angajeze aia. Rusine sa va fie!”, a scris Andrei Caramitru, miercuri, pe Facebook.